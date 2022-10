Hangjongeren zorgen voor overlast in woonzorgcentrum Ter Moere

MoerbekeVerschillende bewoners van woonzorgcentrum Ter Moere in Moerbeke hebben hun beklag gedaan over hangjongeren die voor lawaaihinder zorgen in de gangen van het rusthuis. “Het toezicht is verhoogd en via de wijkagent proberen we de jongeren te identificeren om met hen in gesprek te gaan”, zegt burgemeester Robby De Caluwé (Open Vld).