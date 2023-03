Giftreinen over het Zeeuwse spoor: ‘Die getallen geven aan dat we een serieus probleem hebben’

Te beginnen in de havens, dus ook in Zeeland. Waterstof klinkt misschien onschuldig, maar het is brandbaar, giftig en explosief. Hoe vervoer je het dan veilig? Gaat er binnenkort ieder uur een potentiële bom over het spoor in Zeeland? In de nieuwste aflevering van De PZC deze week bespreekt Rolf Bosboom met Noortje de Kroo hoe het zit. Luister de podcast hier.