Gemeente Moerbeke lanceert participatieplatform ‘Broed mee’

Het eerste project dat werd gelanceerd op het ‘Broed mee’-platform is de herinrichting van de voortuin van het Anton van Wilderodehuis. Het Anton van Wilderodehuis is gelegen in de Dorpvaart 70 en heeft een museumfunctie in beheer van het Anton van Wilderodecomité. Eind 2017 kwam de voortuin in gemeentelijke eigendom. “De heraanleg van de voortuin tot een aangename ontmoetingsruimte en cultuurtuin is nodig om de herkenbaarheid van de locatie te versterken en de herdenking van de dichter levendig te houden”, zegt schepen van omgeving Koen Mertens (Open Vld).

Brainstormsessie

De buurtbewoners van het Anton van Wilderodehuis werden reeds enige tijd geleden ingelicht. Zij hielden samen een brainstormsessie waarmee de gemeentelijke werkgroep ‘pleintjesplan’ verder aan de slag is gegaan. Een voorontwerp voor de herinrichting van de voortuin is hieruit voortgevloeid. Schepen van burgerparticipatie Sarah Poppe: “De werkgroep ‘pleintjesplan’ bestaat uit leden van verschillende Moerbeekse adviesraden en werkgroepen én werd speciaal opgericht voor de herinrichting van diverse pleintjes in Moerbeke.”

Een aantal principes voor de herinrichting van de voortuin liggen reeds vast, maar alle inwoners kunnen tot en met vrijdag 20 mei hun stem uitbrengen over dit voorontwerp en hun ideeën kenbaar maken. Goede, haalbare ideeën broedt de gemeente graag verder uit met de werkgroep en de ontwerper.

Heb jij een leuk idee? Broed dan mee via de gemeentelijke website moerbeke.be/broedmee. Op dit participatieplatform kunnen burgers het verdere verloop van dit project (en toekomstige projecten) volgen.

Inwoners die geen of weinig digitale toegang hebben, kunnen terecht in het Sociaal Huis (Hospicestraat 15b), het gemeentehuis (Lindenplaats 7) of in de bibliotheek (Statiestraat 4). Daar kunnen zij een infobundel ophalen met het voorontwerp en een enquête. Ingevulde enquêtes op papier kunnen tot en met vrijdag 20 mei gedropt worden in de brievenbus van het Sociaal Huis, het gemeentehuis of de bibliotheek. Zo kan iedereen meebroeden aan de toekomst van Moerbeke en wordt niemand digitaal uitgesloten.

Nog vragen? Stuur een mailtje naar broedmee@moerbeke.be