Gemeente en De Palster openen veilige schoolomgeving in Crevestraat

Jobat In West-Vlaanderen en Limburg verdien je gemiddeld 900 euro minder dan in Brussel: de brutolonen per provincie en in onze hoofdstad op een rij gezet

Brussel telt momenteel duizenden vacatures en kent (veruit) de hoogste gemiddelde brutolonen van het hele land. Wat is het verschil met een job in de Vlaamse provincies? En welke voor- en nadelen zijn er nog bij een job in de hoofdstad? Jobat.be pluist het uit.