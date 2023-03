Gehavend Hoek trekt in doelpuntenfestival aan het langste eind

DERDE DIVISIE/VIDEODe uitwedstrijd van Hoek bij VVOG had voor de Zeeuws-Vlaamse ploeg lange tijd iets weg van een lijdensweg. De ploeg van trainer Quincy Rombaut keek na 25 minuten tegen een 2-0-achterstand aan, toonde veerkracht (2-2), maar kwam daarna door een eigen doelpunt weer op achterstand. Toch stapte de selectie met drie punten in de bus: 3-4.

Gezien de stand op de ranglijst was Hoek het ook wel verplicht om in Harderwijk te winnen. VVOG strijdt tegen degradatie, is de nummer zeventien van de ranglijst en had op 19 november 2022, thuis tegen Dovo (4-1), voor het laatst gewonnen. In de tien competitieduels die daarna volgden, speelde VVOG twee keer gelijk en verloor het maar liefst acht keer. Doelsaldo in die laatste tien duels? Vijf voor, 24 goals tegen.

Tegen Hoek slaagde het er echter in om drie keer te scoren. Dat hebben meer ploegen dit seizoen al gedaan, want in verdedigend opzicht hoort Hoek bij de zwakkere broeders. Het doelsaldo voorafgaand aan het duel met VVOG (52 voor, 52 tegen) was wat dat betreft veelzeggend. In Harderwijk kwam de ploeg ook weer op achterstand, deze keer door zwak verdedigen op de rechterflank en een afgemeten vrije trap van de ervaren aanvaller Jeremy de Graaf (2-0).

Hoek reageerde echter snel via Giovanni Delannoy, die eerst een fraaie actie in huis had en vervolgens met links de verre hoek vond. De vaardige Delannoy stond na rust ook aan de basis van de 2-2, die op naam kwam van VVOG-verdediger Brian van den Hooff. Twee minuten later fabriceerde Hoek echter ook een eigen doelpunt, waardoor het opnieuw in de achtervolging moest. Doelman Lars Knipping kwam uit en sloeg de bal tegen ploeggenoot Robbe Goddyn (3-2).

Eerste voorsprong

Het doelpuntenfestival was daarmee nog niet afgelopen. Amarildo Gjoka, de aanvaller die in de basis mocht starten door de afwezigheid van de zieke krachten Steve Schalkwijk en Mo Jabar Zada, dribbelde vanaf links naar binnen en haalde met rechts vernietigend uit (3-3). Aanvoerder Rik Impens zorgde even later vervolgens voor 3-4, waarmee Hoek voor de eerste keer op voorsprong kwam. Wie anders dan Delannoy speelde Impens precies op het juiste moment aan, waarna Impens koeltjes afrondde.

Het gehavende Hoek, dat in totaal vijf spelers miste, boekte daarmee een zwaarbevochten zege. In de strijd om de derde en laatste periodetitel staat het nu na drie duels op zes punten. Zaterdag komt ASWH op bezoek. Die ploeg strijdt net als VVOG tegen degradatie. Hoek is het aan de stand verplicht om ook die ploeg te verslaan.

Karakteristiek VVOG-Hoek 3-4 (2-1). 14. Mitchel Dijkhof 1-0, 25. Jeremy de Graaf 2-1, 27. Giovanni Delannoy 2-1, 57. Brian van den Hooff 2-2 (eigen doelpunt), 59. Robbe Goddyn 3-2 (eigen doelpunt), 66. Amarildo Gjoka 3-3, 73. Rik Impens 3-4. Scheidsrechter: F.E. ter Brake (Dedemsvaart). Gele kaart: Elikia Mbinga, Brian van den Hooff, Ferdi van Looy (allen VVOG) en Amarildo Gjoka (Hoek). Aantal toeschouwers: 200. VVOG: Paul Eppink; Jeffrey Snijders, Ferdi van Looy, Dailey Groenewegen, Brian van den Hooff; Mitchel Dijkhof, Yasin Kurt (81. Daniël van Warven), Lammert Roossien, Rick van den Brink; Jeremy de Graaf (71. Mats Zwart) en Elikia Mbinga (56. Bram Hakvoort). Hoek: Lars Knipping; Robbe Goddyn (80. Gertjan Martens), Alexander Embrechts, Ennio Martens, Artuur Zutterman; Roycel James, Jelco Schamp, Rik Impens; Arno Gjoka (87. Koby van Acker), Mathieu de Smet (90+2. Seppe Vereecke) en Giovanni Delannoy.