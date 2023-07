Expo over Anton van Wilderode in Bib Sint-Niklaas

Parket legt leden jongeren­ben­de strenge voorwaar­den op na reeks incidenten in Stekense sportzone

De politie van de zone Waasland-Noord heeft de voorbije twee maand de jongerenbende in beeld gebracht die verantwoordelijk is voor overlast in de omgeving van de Stekense sportzone. Triest hoogtepunt was het toebrengen van slagen en verwondingen aan een 73-jarige man die een vrouw ter hulp schoot.