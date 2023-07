Droom van Sem (10) en Maas (14) gaat in vervulling: ze zijn figurant bij opnames bioscoopfilm op Abdijplein

,,Oké, we gaan repeteren!”, roept de opnameleider. Het wordt muisstil op het Abdijplein. Alleen de ronkende motor van een oude Fiat Spider cabrio is te horen. Achter het stuur zit acteur Jannick de Waal (bekend van onder meer de film Dorsvloer vol Confetti ). Tijdens zijn autorit passeert hij een jongen op een fiets. Het is de 10-jarige Sem Schelleman uit Hulst.

Voor Sem is een dag op een filmset een droom die uitkomt: ,,Ik wil later graag in grote films spelen. Ik kijk graag naar films over superhelden. Het lijkt me heel cool om zo’n held te spelen.” Het shot waarin Sem op de fiets de Fiat Spider cabrio passeert, moet vijf keer over. Al lag dat niet aan Sem: ,,Ik was wel een beetje zenuwachtig, maar dat vergeet je als je op de fiets zit.”