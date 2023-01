Drie jaar na aankondiging verkoop Marina Beach is de deal nog altijd niet rond

Braakmaneiland Projectontwikkeling, een onderneming van oud-makelaar Piet van Alten, tekende op 5 december 2019 een koopovereenkomst voor Marina Beach in Hoek en zwemparadijs Scheldorado in Terneuzen. Marina Beach moet veranderen in een luxe vakantiepark, waarbij de mogelijkheden die de Braakmankreek biedt ten volle moeten worden benut. Wat er met Scheldorado, dat al sinds de eerste coronalockdown in maart 2020 door Oostappen op slot wordt gehouden, moet gebeuren is onbekend. Het zwembad, middenin de stad, is veel Terneuzenaren al tijden een doorn in het oog.