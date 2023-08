Dominique (51) moet kraam met gratis groenten en fruit weghalen: “Zonde dat overschot nu niet bij arme mensen maar op de mesthoop belandt”

Olifanten langs E34 met grote kranen op transport gezet naar Brussel: dieren worden blijkvan­ger van ‘Flowertime’

De kudde houten olifanten langs de E34 in Kemzeke is verhuisd naar de Grote Markt in Brussel. De kunstwerken werden woensdag met grote kranen op een bijzonder transport gezet. De olifanten zullen in Brussel bebloemd worden in het teken van het bloemenfestival Flowertime.