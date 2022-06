Dieven breken wagen en zekeringskast open in Moerbeke, maar slagen er niet in hem te starten

De poging tot diefstal gebeurde in de nacht van zondag op maandag in de Heidewegel in Moerbeke. De volgende ochtend stelde eigenares Jill vast dat het portier van haar wagen open stond. Nochtans had ze de auto op slot gedaan. In de wagen werd al snel duidelijk dat de dieven geprobeerd hadden de wagen te stelen. De zekeringskast was opengemaakt in een verwoede poging de motor van de wagen te starten. Dat lukte niet, dus dropen de voorlopig nog onbekende dieven met lege handen af. Intussen werd de politie ingelicht en is er een onderzoek gestart.