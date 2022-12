Deschepper: “Opvolging De Caluwé zal teamwork zijn”

Lokeren Theater­groep Horzel laat zich 48 uur opsluiten in de Torenzaal: “Eenmalige voorstel­ling maken”

Tg Horzel bestaat volgend jaar 10 jaar. Om dit feestjaar in te zetten heeft het theatergezelschap een bijzonder project in petto. Het laat zich 48 uur opsluiten in de Torenzaal om daarna een eenmalig stuk op de planken te brengen.

