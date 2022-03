Dambrug twee zaterdagen dicht voor dringende herstellingen: “Omrijden via Kalvebrug Wachtebeke”

MoerbekeAlweer moet de Dambrug in Moerbeke dringend hersteld worden op zaterdag 2 en zaterdag 9 april. Momenteel kan de brug niet geopend worden en is er dus geen scheepvaart mogelijk op de Moervaart richting Lokeren. Door de werken in Sinaai moet het verkeer een hele eind omrijden via de Kalvebrug in Wachtebeke.

Recent is er een breuk vastgesteld van de verbindingsas van de brug. Deze verbindt het brugdek met de contragewichten. Aangezien de as stuk is, kan de brug niet meer geopend worden en kunnen er geen schepen meer doorvaren.

De herstellingswerken zullen 2 dagen in beslag nemen. Om de hinder voor het wegverkeer zoveel mogelijk te beperken, zal er telkens op zaterdag gewerkt worden. “De vraag van de Vlaamse Waterweg om de werken dit weekend al aan te vatten, heeft onze schepen Stijn Deschepper afgewezen omdat dit te kort dag was om te communiceren”, zegt burgemeester Robby De Caluwe (Open Vld). “We willen binnenkort samenzitten met De Vlaamse Waterweg. De Dambrug is een beschermd monument, maar iedereen kan vaststellen dat er steeds meer problemen zijn. Om de zoveel maanden is er een dringende herstelling nodig.”

De weg naar de Sinaaibrug in Sinaai, Sint-Niklaas is afgesloten met slagbomen in het kader van wegeniswerken. Hierdoor kan de normale omleidingsroute voor de Dambrug niet gevolgd worden en zal de omleiding verlopen via de Kalvebrug in Wachtebeke.

Fietsers kunnen via het jaagpad een omleiding volgen naar de Terwestbrug in Moerbeke.