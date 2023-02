Buren halen bakzeil met verzoek om werken sportsite te schorsen: “Kans tot nietigverklaring bouwvergunning bestaat nog steeds”

Stekene/Beveren Collega’s brengen hulde aan verongeluk­te trucker Jeroen (40): “Hij werkte dag en nacht om zijn zoontjes toekomst te geven. Met een fonds willen dat voortzet­ten”

Vrachtwagenchauffeurs gaan zaterdag een indrukwekkend eerbetoon brengen aan hun collega Jeroen Smet (40). Die kwam vorige week donderdag om het leven bij een ongeval op de E17 in Destelbergen. De uitvaart zal via livestream te volgen zijn op een groot scherm in Kemzeke en na afloop wordt een erehaag gevormd met trucks. Intussen is er ook een rekening geopend voor de twee zoontjes die Jeroen achterlaat.

14:54