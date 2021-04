“Breng alstublieft onze borden terug. We missen er al 500”: chef-kok doet opvallende oproep na succesvolle takeaway

Lokeren Er­go-Advice in Kerkstraat overgeno­men

21 april Buro International, specialist in kantoorinrichting met professionele kantoormeubelen met hoofzetel in Tielt, neemt Ergo-Advice, de Lokerse speciaalzaak van ergonomische oplossingen, over. Met deze overname zet Buro International in op de uitbouw van een ergonomisch expertisecentrum voor bedrijven en particulieren.