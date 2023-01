Stijn Deschepper (Open Vld) legt eed af als burgemeester

Kemzeke Basis­school schort lessen op door massale ziekte: “Helft van leerkrach­ten en derde van leerlingen afwezig”

In basisschool De 7-sprong in Kemzeke is de helft van het lerarenkorps ziek. Ook een derde van de leerlingen is afwezig door ziekte. De school blijft open, maar de lessen zijn wel opgeschort.

21 december