Moerbeke krijgt eigen brandweerpost vanaf 2025: “Versterking hulpverlening in fusiestad Lokeren”

De gesprekken en denkoefeningen rond de veiligheidsdiensten zijn al volop bezig in Lokeren en Moerbeke en zijn met betrekking tot de brandweerzone dus al tot een uitkomst gekomen.

Stad Lokeren had eerder al de intentie te kennen gegeven om na de fusie deel te blijven uitmaken van Brandweerzone Oost. In het kader van de basisbrandweerzorg wil de zone een goede werking kunnen garanderen, rekening houdende met de veelheid aan operationeel uitvoerende taken. Moerbeke maakt momenteel deel uit van Brandweerzone Centrum, maar dat zal na de fusie dus niet meer het geval zijn. Brandweerzone Oost is één van de 34 hulpverleningszones in België en verenigt nu de brandweerdiensten van Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Zele én Lokeren.

“Ook in fusiestad Lokeren blijft veiligheid primeren. Door in Moerbeke een extra brandweerpost te voorzien, kunnen we een veilige hulpverlening voor elke inwoner versterken”, zeggen burgemeesters Filip Anthuenis (Open Vld) en Stijn Deschepper (Open Vld). Het voorzien van een lokale brandweerpost in Moerbeke zal normaliter een gunstig effect hebben op de aanrijtijden als brandweerlieden zich moeten verplaatsen naar een interventie.

Locatie nog onbekend

Vandaag beschikt Moerbeke niet over een uitvalsbasis binnen het grondgebied, door deze te voorzien na de fusie kan een veilige, tijdige en adequate dienst- en hulpverlening verzekerd worden binnen de fusiestad. Waar de post – een veiligheidshub van waaruit zowel de politie als de brandweer zal opereren - zal komen in Moerbeke is nog niet gekend. Stad Lokeren is momenteel ook al bezig met de bouw van een nieuwe brandweerkazerne nabij de Hoedhaarwijk. De huidige kazerne is gelegen aan het Stationsplein, maar die zal in de toekomst verkocht worden.

Aanwerving vrijwilligers

De opstart van de brandweerpost in Moerbeke heeft uiteraard een impact op de werking van Brandweerzone Oost. Om de operationele werking van deze nieuwe uitvalsbasis te verzekeren, gaat de zone nu al op zoek naar 30 gemotiveerde vrijwilligers. Wie zich geroepen voelt om binnenkort deel uit te maken van Brandweerzone Oost, een korps van ruim 350 brandweerlieden die op dagelijkse basis meer dan 180 000 inwoners beschermt, kan zich voor 30 juli kandidaat stellen via oost.hulpverleningszone.be.

