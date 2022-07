BWP-Fokkerijdag gastheer voor veiling elitepaarden

Lokeren Eerst seksspeel­tjes shoppen, daarna afkoeling zoeken met een ijsje: student Guillaume (24) plaatst al derde automaat

Het automatenpark in de Brandstraat in Lokeren is een nieuwe telg rijker. Na automaten in Eksaarde en Moerbeke brengt Het Vredegerecht – De Zoete Uitspraak zijn artisanaal ijs nu ook aan de man op de grens van Lokeren met Zele. “We willen mensen een vers ijsje laten eten waar en wanneer ze dat willen”, zegt Guillaume Schepens (24).

9 juli