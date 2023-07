Bij schietincident Axel werd met luchtbuks geschoten

Wat te doen in het Waasland en Dender­streek dit weekend? Van volksdans op Drieskes Kerremes tot expo over bommenwer­per ‘Lucky Lady’

Nog geen plannen voor dit weekend? Geen nood, wij zetten alvast zes leuke ideeën op een rijtje. Overdekt of in openlucht: met volksdans en dj’s in een festivaltent en een maïsdoolhof en wandeltocht is er voor zowel zon als regen een activiteit.