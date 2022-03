Bestuurster wordt op korte tijd drie keer geflitst op zelfde locatie en krijgt geldboete en rijverbod

De feiten speelden zich af op 18 mei vorig jaar in Moerbeke. De vrouw was haar zoon gaan wegvoeren naar een verjaardagsfeestje toen ze de eerste keer geflitst werd. Omdat hij iets vergeten was, keerde ze terug en werd ze opnieuw geflitst. Wanneer ze haar zoon even later opnieuw wegvoerde, werd ze nog een derde keer geflitst aan 94 kilometer per uur. Voor de eerste twee overtredingen kreeg ze een minnelijke schikking, maar de laatste overtreding was van een hogere aard waardoor ze zich moest verantwoorden voor de rechtbank. “Ik ben daar inderdaad een paar keer over en weer gereden, maar op die baan is er bijna nooit verkeer, al besef ik natuurlijk wel dat het niet goed te praten valt", aldus M. De vrouw kreeg voor deze feiten een rijverbod van een maand en een geldboete van 920 euro.