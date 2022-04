Bea De Schepper nieuw raadslid voor CD&V+

De Schepper is al meerdere jaren actief in het bestuur van CD&V+ en werkte haar volledige loopbaan in de haven van Antwerpen als declarant. “Als medeoprichter van de Huntington Liga vzw heeft Bea veel mensen leren kennen die echt over hun grenzen heen gaan om hun zieken een menswaardig leven te geven. Na haar pensionering werd ze ook vrijwilliger bij Samana, actief in de parochie van Moerbeke Centrum, chauffeur bij de mobiele centrale en heel actief in de adviesraden armoede en senioren”, klinkt het bij CD&V+.