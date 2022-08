Bankneutrale automaat op komst in Moerbeke

Cash afzweren

De reden dat bankautomaten worden vervangen, is omdat er steeds minder cash omgaat. Belgen betalen steeds liever met de kaart. “En in tegenstelling tot wat men denkt, zijn het vooral senioren die cash afzweren. In de groep 65- tot 74-jarigen verkiest slechts 9% cash betalen boven elektronisch betalen”, aldus De Caluwé. “Er is dus niet langer nood aan meerdere automaten op korte afstand, temeer omdat dit ook een grote kost is voor de banken, die zij op één of andere manier toch aan hun klanten moeten doorrekenen. Een tweede reden waarom banken het aantal geldautomaten verminderen, is omdat een Belgische inwoner gemiddeld zes geldautomaten ter beschikking had binnen een straal van 5 kilometer rond de woning, dat is veel meer dan in de rest van Europa.”