Avond- en ambachtenmarkt in Opperstraat

Lokeren Bootver­huur Meersland stelt gerust: “Plezier­vaart op Durme, Moervaart en Leie nog steeds toegelaten”

Harry Laheyne van Bootverhuur Meersland, actief in Lokeren en Gent, kreeg heel wat bezorgde mails en telefoons van klanten over het verbod op pleziervaartuigen. Die mogen enkel nog door sluizen varen in combinatie met beroepsvaartuigen. “Op de waterlopen die wij bevaren, is er geen sprake van sluizen. Alle geplande tochtjes kunnen gewoon plaatsvinden”, zegt Laheyne.

15:21