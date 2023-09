Automobilist rijdt rechtdoor over rotonde in Sluiskil en raakt gewond

Van Bar Bol tot Foubert: in deze 10 ijssalons in het Waasland en Dendermon­de geniet jij van een verfris­send ijsje

Het wordt warm weer dit weekend en dus snakt iedereen naar wat verkoeling. En wat is er beter dan een overheerlijk ijsje aan het einde van een zwoele zomerse dag? Wij zochten 10 ijssalons in het Waasland en Dendermonde: van de Ijsbel in Lebbeke tot de Ijsster in Zele