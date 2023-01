Auto vliegt over de kop in woonwijk in Axel, bestuurder gewond

Beveren/Sint-Gillis-Waas/Stekene Buurtinfor­ma­tie­net­wer­ken werden het voorbije jaar meer dan honderd keer ingezet voor inbraken en verdachte situaties

Op vijf jaar tijd zijn er in de politiezone Waasland-Noord 31 buurtinformatienetwerken (BIN’s) opgestart. In 2022 werden die 113 keer ingezet voor een inbraak heterdaad of voor verdachte personen en voertuigen. Nico De Wert, oprichter van het eerste buurtinformatienetwerk in Meerdonk, is tevreden over het succes maar pleit ervoor om niet met een telefoonoproep te werken, maar met een tekstbericht zoals een sms of whatsapp.

