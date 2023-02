Atleet Okbazgi Kidane voert internationaal podium aan in Axel

Nelleke Baldé was tevreden met haar overwinning bij de vrouwen in 1:28:53, twee minuten boven het record van Leonie Ton. ,,Het was best zwaar met veel wind, regen en zelfs hagel, maar ik kon me mooi verschuilen achter Edwin de Jaeger.” Baldé is in voorbereiding voor een wintertriatlon in Enschede: ,,Ik ben er klaar voor, maar ik wacht alleen nog op de levering van mijn fiets die al maanden geleden besteld is.” Veerle Wuytack uit Hamme volgde op ruim een minuut op plek twee, met Lieven van Maasenhove uit Assenbroek op drie.