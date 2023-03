Als Hoek nog iets wil, moet het nu een reeks neerzetten

Gezien de volgende tegenstanders zou Hoek daar de komende twee duels een begin mee moeten kunnen maken. Na het treffen met VVOG, de nummer voorlaatst van de derde divisie, volgt namelijk een thuiswedstrijd tegen hekkensluiter ASWH. ,,Als we in de komende twee wedstrijden zes punten pakken, dan kunnen we nog meedoen om die periodetitel’’, zegt Embrechts. ,,Maar pakken we minder dan zes punten, dan moet je realistisch zijn en kun je zeggen dat het seizoen voorbij is. Dan verdien je het ook niet.’’