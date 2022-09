Actiecomité ‘Koewacht ziet Stekene zitten’ overhandigt petitie voor afsplitsing van Moerbeke: “Meer verbonden met Stekene dan met Lokeren”

Moerbeke/Stekene/LokerenIn het gemeentehuis van Moerbeke heeft een delegatie van het actiecomité ‘Koewacht ziet Stekene zitten’ een petitie overhandigd aan de burgemeesters van Moerbeke en Lokeren. Gesteund door 210 handtekeningen van inwoners uit het dorp vraagt het actiecomité een grenscorrectie waarbij het Moerbeekse deel bij Stekene zou worden gevoegd in plaats van op te gaan in de geplande fusie tussen Lokeren en Moerbeke.

Het grondgebied van grensdorp Koewacht is historisch verdeeld over drie gemeenten: Nederlands Koewacht, Moerbeeks Koewacht en Koewacht Stekene, maar als het van het actiecomité afhangt, hecht Moerbeeks Koewacht zich in de toekomst aan bij Stekene in plaats van mee te stappen in de fusie tussen Lokeren en Moerbeke.

Afgelopen zomer ging er een petitie rond in Moerbeeks Koewacht met de vraag om zich aan te sluiten bij Stekene, naar aanleiding van de fusieplannen tussen Lokeren en Moerbeke. Op het gemeentehuis van Moerbeke overhandigden Nicolas De Maeyer en Jan Gorremans namens het actiecomité ‘Koewacht ziet Stekene zitten’ maandagochtend een lijst met 210 handtekeningen aan Moerbeeks burgemeester Robby De Caluwé en zijn Lokerse evenknie Filip Anthuenis (beiden Open Vld) om hun vraag kracht bij te zetten.

Quote Door een grenscor­rec­tie te vragen en een aanslui­ting bij Stekene willen we het dorpsge­voel behouden en voorkomen dat Moerbeeks Koewacht nog een verdere uithoek wordt dan nu al het geval is Nicolas De Maeyer en Jan Gorremans

Afstand

De initiatiefnemers van het actiecomité verwijzen onder meer naar de afstand van Koewacht met het Lokerse stadhuis (21,7 kilometer), die drie keer meer bedraagt dan de afstand met het gemeentehuis van Stekene (6,7 kilometer). “Door een grenscorrectie te vragen en een aansluiting bij Stekene willen we het dorpsgevoel behouden en voorkomen dat Moerbeeks Koewacht nog een verdere uithoek wordt dan nu al het geval is.” De Maeyer en Gorremans verwezen op het Moerbeeks gemeentehuis ook naar andere bezorgdheden zoals het ontbreken van een rechtstreekse busverbinding met Moerbeke of Lokeren zoals die wel bestaat naar Stekene. Ook het feit dat kinderen uit Moerbeeks Koewacht voorrang moeten verlenen bij inschrijvingen voor sportkampen aan kinderen uit Stekene, omdat de basisschool in het dorp op grondgebied Stekene ligt, is een doorn in het oog. Hetzelfde argument gaat ook op voor inwoners van Moerbeeks Koewacht die willen verhuizen naar een woonzorgcentrum in Stekene dat dichter ligt bij hun vroegere woonst.

Quote Uiteraard is het niet de bedoeling om dergelijke signalen nu naast ons neer te leggen. Alleen is het niet mogelijk om een grenscor­rec­tie toe te passen in combinatie met het intensieve traject dat we moeten doorlopen voor een fusie Burgemeesters Robby De Caluwé en Filip Anthuenis

Constructief

Het gesprek in de raadszaal van het gemeentehuis tussen de delegatie van het actiecomité en de burgemeesters verliep in een constructieve sfeer. “We hebben als gemeente zelf ook een bevraging gedaan bij de inwoners via een participatietraject. Uiteraard is het niet de bedoeling om dergelijke signalen nu naast ons neer te leggen. Alleen is het niet mogelijk om een grenscorrectie toe te passen in combinatie met het intensieve traject dat we moeten doorlopen voor een fusie”, zeggen burgemeesters De Caluwé en Anthuenis. “Een mogelijke grenscorrectie zal dus de taak vormen van een volgende bestuursploeg.” Tegelijkertijd gaf De Caluwé ook mee dat de nieuwe fusiegemeente tussen Lokeren en Moerbeke met 50.000 inwoners meer slagkracht zal hebben om bij De Lijn aan te dringen op een nieuwe busverbinding tussen Koewacht, Moerbeke en Lokeren. Het actiecomité nam akte van het standpunt van beide burgemeesters. “We zullen onze vraag in elk geval niet loslaten en willen ook het gemeentebestuur van Stekene in de toekomst betrekken bij de gesprekken”, aldus De Maeyer en Gorremans.

