Aanvoerder Impens amuseert zich bij Hoek, maar is ook kritisch: ‘Dat is om te lachen’

Politie flitst op maand tijd 869 hardrij­ders: topsnel­heid van 146 per uur waar 70 toegelaten is in Hoge Watergang­weg

De politie heeft tijdens de maand augustus een bestuurder geflitst die met 146 kilometer per uur over de Hoge Watergangweg in Vrasene scheurde. Op die plaats is de maximum toegelaten snelheid 70 kilometer per uur.