5 redenen waarom je zeker een kijkje moet nemen bij de opendeurdagen van Vloer&Tegelconcept /Ge De Klinker BV

Noteer het weekend van 24, 25 en 26 maart alvast in je agenda. Van 9.30 uur tot 16 uur vinden namelijk de opendeurdagen van Vloer&Tegelconcept /Ge De Klinker BV plaats. “We zullen iedereen met een hapje en een drankje ontvangen in onze showroom in de Bergstraat nummer 25 in Moerbeke-Waas. Er zijn bovendien heel wat kortingen”, aldus Gunther Emmaneel. Ontdek hier wat de opendeurdagen nog meer de moeite maakt.

• 17 jaar ervaring

Een oprit, parking, terras, zwembad of gazon aanleggen? In dat geval moet je bij Vloer&Tegelconcept /Ge De Klinker BV zijn. En ook voor tegelwerk – binnen of buiten – ben je bij hen aan het juiste adres. “Het bedrijf bestaat intussen al 17 jaar. In die tijd hebben we heel wat ervaring opgebouwd”, zegt Gunther.

• Advies

En van die ervaring kan je tijdens de opendeurdagen volop gebruik maken. Dan staan er heel de dag drie medewerkers klaar om je met een hapje en een drankje advies te geven. “Als je bijvoorbeeld een plannetje van je woning meeneemt om te bekijken hoeveel tegels je nodig hebt, rekenen we dat kosteloos voor je uit en geven we ook een gepaste offerte”, aldus Gunther. “We kunnen ook zelf ter plaatse komen als dat handiger is. In dat geval meten we zelf alles op en maken wederom een offerte.”

• Promoties

Een derde reden waarom je de opendeurdagen van Vloer&Tegelconcept /Ge De Klinker BV zeker niet mag missen, is dat er heel wat promoties zijn. “Tijdens de opendeurdagen loopt onder meer de actie ‘btw, weg ermee!’”, legt Gunther uit. “Je koopt dus exclusief btw, wat betekent dat je 21 procent korting krijgt. Plaats je een bestelling voor een project van minstens 70 vierkante meter? Dan krijg je bovendien een brievenbus uit Belgische blauwsteen ter waarde van 525 euro cadeau.”

• Heel wat tegels in stock

Heb je snel tegels nodig? Ook dan moet je bij Vloer&Tegelconcept /Ge De Klinker BV zijn. Ze hebben meer dan 10 verschillende stocktegels, waaronder 3 verschillende parkettegels en 8 verschillende keramische tegels (60x60x1). En al die tegels zijn binnen de maand leverbaar.

• Makkelijk te bereiken

Tot slot is de showroom van Vloer&Tegelconcept /Ge De Klinker BV heel gemakkelijk te bereiken. “Ons adres is Bergstraat 25 in Moerbeke-Waas. Als je van Antwerpen komt, neem je gewoon de afrit Hulst op de E34. Kom je van Zelzate? Dan neem je het beste de afrit Stekene. We hebben voldoende parkeerplaatsen zodat je sowieso je wagen kwijt kan. Inschrijven voor de opendeurdagen is trouwens niet nodig”, zegt Gunther nog. “Je kan gewoon binnenspringen. Kan je tijdens de opendeurdagen niet komen? Geen nood. In dat geval mag je altijd bellen om na 19 uur een afspraak te maken.”

Meer info over Vloer&Tegelconcept /Ge De Klinker BV vind je op de website. Je kan ook altijd contact opnemen via info@de-klinker.be of +32 (0) 477 40 77 67.

Volledig scherm Links: enkele voorbeelden van tegels die je bij Vloer&Tegelconcept /Ge De Klinker BV kan kopen. Rechts: de showroom waar de opendeurdagen plaatsvinden. © De Klinker / De Klinker