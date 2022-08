Zot van je handtas in suède? Met deze praktische onderhoudstips hou je ze in topvorm

Amerikaan­se ‘El­vis’-ac­teur schittert in Belgische maatpak van 1.500 euro. “Hij zou ons binnenkort bezoeken”

Amerikaanse acteur Austin Butler (30) zat afgelopen week op de zetel van de ‘Late Late Show’. Niets bijzonders, zou je denken. Wél als je weet dat de ‘Elvis’- acteur van kop tot teen in Belgische mode werd gehuld. Applaus voor het Belgische Café Costume dat begonnen is in hartje Antwerpen en het nu tot in Amerika schoppen. Ontwerper Van Gils vertelt het hele verhaal en tipt stijladvies voor wie op zoek is naar een nieuw pak. “Ik verwacht dat we Austin binnenkort weer in een pak van ons zien.”

8 juli