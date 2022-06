Zo kleed je je als een influencer: het geheim achter hun outfits is ‘sandwich dressing’

Je koopt items die je afzonderlijk heel mooi vindt, maar ondervindt vervolgens de grootste moeite om ze te combineren met andere stukken uit je kast. Hoeveel combinaties je ook probeert, je lijkt maar geen tenue te kunnen samenstellen die klopt of het gewenste effect heeft. Het resultaat: kledingstukken over je hele kamer alsof er een bom ontploft is, vaak nog vergezeld van een zure nasmaak over de outfit die je uiteindelijk uitkoos. Klinkt dit herkenbaar?

Zo simpel als een sandwich

Wat als we je vertellen dat er een manier is om snel en efficiënt outfits samen te stellen? Een makkelijke methode om te volgen, die succes garandeert? ‘Sandwich dressing’ to the rescue. Houd je bij twijfel aan deze regel, en je ziet er ongetwijfeld goed uit. Hoe werkt het?

Britse influencer Lydia Tomlinson legt het helder uit. “Een sandwich bestaat uit twee dezelfde lagen brood met beleg in het midden. Dat zorgt voor een gebalanceerd effect. Die formule kan je ook toepassen op je outfits.” Concreet doe je dat door ervoor te zorgen dat dezelfde kleuren in je outfit steeds terugkomen. In onderstaande video wordt het vanzelf duidelijk.

(Lees verder onder de video.)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Lydia Tomlinson - Daily Style (@lydiajanetomlinson) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Hoe doe je het?

De regel is al even simpel als geniaal. En eens je erop begint te letten, zal je zien dat al je favoriete influencers en stijliconen deze techniek voortdurend gebruiken. Er zijn verschillende manieren om de ‘sandwichregel’ toe te passen. Zo kan je bijvoorbeeld een jas, vest of top in de kleur van je schoenen dragen (als ‘bovenste laag’ van de sandwich). Je kan ook nog aanvullen met accessoires, zoals bijvoorbeeld een handtas of haarband in dezelfde tint als je jas en laarzen. Sommige influencers zijn wel heel origineel en kiezen voor een boeket bloemen of een doos cornflakes.

(Lees verder onder de foto.)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door MATILDA DJERF (@matildadjerf) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Geen zorgen: ook als de kleuren van de sandwich niet exact matchen, zal je outfit er nog goed uitzien. Influencer Emili Sindlev draagt neongroene hakken en een neongroene handtas met een donkergroene bodywarmer, en wij zouden haar outfit zo willen kopiëren.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Emili Sindlev (@emilisindlev) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook influencer Sofia Mcoelho heeft de regel goed begrepen. Zij stemt haar hoofddeksel op haar laarzen af, en brengt de tint ook terug in het ‘beleg’ van haar outfit, lees: als accent in haar bomberjack.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door SOFIA COELHO (@sofiamcoelho) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Zoals je ziet kan je deze regel op heel wat verschillende manieren toepassen. Met een simpele sandwich sla je de bal nooit mis, maar een broodje met alles erop en eraan kan ook eens smaken. Aan jou om te beslissen hoe je de techniek toepast. Wij geven je hieronder nog wat bijkomende voorbeelden.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door EMELIE LINDMARK (@emitaz) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Melissa A. R (@mimiarr) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook :