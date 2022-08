Zilveren lokken zijn trendy bij jong en oud. “Als je grijs haar donker verft, oog je vaak juist strenger en ouder”

Er is heel wat rond te doen rond het ontslag van een Canadees nieuwsanker. Ze zou aan de deur zijn gezet omwille van haar grijze kapsel, en dat vinden velen onacceptabel. Nochtans is grijs als haarkleur helemaal in. Niet alleen bij oudere dames, maar ook bij jongere vrouwen die voor de tint kiezen als fashion statement . Twee kappers lichten de trend toe. “Veel vrouwen die natuurlijk grijs haar hebben kleuren hun haar donker, maar daardoor lijken ze vaak juist strenger en ouder.”

Na een carrière van 35 jaar werd Lisa LaFlamme (58), een gekend Canadees nieuwsanker, de deur gewezen. “Met een breed scala aan emoties moet ik jullie iets vertellen over mijn carrière bij CTV News", vertelde ze in een video die ze op Twitter postte. “Vijfendertig jaar lang heb ik het privilege gehad om elke avond het nieuws tot in jullie woonkamers te mogen brengen, dus ik wil dat jullie ook dit nieuws van mij te horen krijgen.

“Op 29 juni werd ik geïnformeerd dat er een ‘zakelijke beslissing’ werd gemaakt om mijn langlopende contract bij CTV News te beëindigen”, vervolgt ze. “Ik werd compleet overdonderd, en ben nog steeds geschokt en bedroefd door de beslissing van Bell Media. Op mijn 58ste dacht ik nog dat ik veel meer tijd zou hebben om jullie de verhalen te vertellen die ons dagelijkse leven beïnvloeden.”

(Lees verder onder de video.)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Wie had haar toestemming gegeven?”

De video is inmiddels 4,5 miljoen keer bekeken, en veroorzaakt heel wat ophef. Want volgens velen heeft de beslissing om LaFlamme te ontslaan álles te maken met het feit dat ze een tijdje geleden gestopt was met haar haar te kleuren. Sinds de pandemie omarmde het nieuwsanker, net zoals veel vrouwen, haar natuurlijke haarkleur: grijs.

Volledig scherm Lisa LaFlamme in 2011 en in 2022. © Getty Images

En daar was heel wat rond te doen: er werd banaal genoeg veelvuldig over bericht op verschillende media. Naar verluidt zou een senior executive bij CTV News ook “gevraagd hebben wie ermee had ingestemd dat Lisa haar haar grijs liet worden”. Het is pertinent bewijs van het nog steeds heersende seksisme en ‘ageism’ in onze samenleving.

Nochtans laat een groeiend aantal vrouwen hun haren grijs worden. Zo verschenen actrices Andie MacDowell, Helen Mirren en Jodie Foster vorig jaar met hun zilveren lokken op de rode loper van het Cannes filmfestival. Ook Sarah Jessica Parker en Gwyneth Paltrow verbergen hun leeftijd niet langer door zich een onnatuurlijke haarkleur aan te meten. Zelfs bij jongere vrouwen is de tint hot: Megan Fox, Kim Kardashian, Cardi B: het is slechts een greep uit celebs die een zilveren kapsel rocken.

(Lees verder onder de foto.)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Megan Fox (@meganfox) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Gezonder voor de haren én handig om te besparen

Ook Flaka Juniku van House of Hair en BV-kapper Jochen Vanhoudt zien de populariteit van grijs stijgen in hun salons. Vanhoudt: “Eigenlijk zijn er twee soorten vrouwen met grijs haar: de jonge meisjes die het laten verven als fashion statement, en de iets oudere dames die hun natuurlijke haarkleur behouden uit gemak.”

Juniku bevestigt die tendens. “Sinds corona laten veel vrouwen hun haar grijs worden. Enerzijds omdat het een trend is, anderzijds om te besparen. Ik zeg vaak tegen klanten: ik denk dat jij jonger zou lijken moest je jouw grijs haar laten uitgroeien. Veel vrouwen die natuurlijk grijs haar hebben kleuren hun haar namelijk superdonker omdat lichtere kleuren niet goed dekken op grijs. Daardoor lijken ze vaak juist strenger en ouder.”

Maar uiteraard hangt het van persoon tot persoon af, onderstreept Juniku. “Het is niet voor iedereen. Maar als je van nature grijs bent en ermee staat, raad ik de kleur zeker aan. Je bespaart veel geld en het is beter voor de kwaliteit van je haar om het niet continu te moeten verven. Wel kan je om de zoveel tijd wat lichtere schakeringen aan je grijze lokken laten toevoegen, zo komt de kleur meer tot leven.”

Quote Grijs haar vergt véél onderhoud als het niet je natuurlij­ke kleur is, en is dus niet goedkoop. Kapper Flaka Juniku, House of Hair

Jonge meisjes betalen dan weer veel geld om hun haren in een zilverachtig kleurtje te laten verven. “Van spierwit tot lichtgrijs: die tinten zijn momenteel heel hard in”, meent Juniku. Al moeten ze er wel iets voor overhebben. “Grijs haar vergt véél onderhoud als het niet je natuurlijke kleur is, en is dus niet goedkoop. Een keer om de vier maanden terugkomen om je coupe te laten bijwerken, is niet voldoende. Je moet om de vier weken een kleurtoner laten zetten bij een kapper om het op te frissen.”

Van parelmoer tot assig

Vanhoudt: “Als je iemand op straat ziet lopen en je denkt: ‘Amai, die staat goed met dat grijs haar, wat een mooie tint’. Dan is het waarschijnlijk bijgewerkt met ‘true grey’. Dat is een nieuw kleurengamma dat cosmeticaproducent Wella dit jaar heeft uitgebracht om natuurlijk grijs haar er zo mooi mogelijk te laten uitzien. Die grijsspoeling houdt twee maanden zonder dat je er uitgroei van krijgt.”

“Je kan kiezen tussen verschillende tinten: van parelmoer tot assig. Die lijn is abnormaal succesvol in onze kapperszaken, die vliegt echt buiten. Daaraan zie je hoe populair het is om grijs haar te hebben. Met de blauwe shampoos van vroeger was het resultaat nooit zo perfect. Tegenwoordig kunnen wij kappers natuurlijk grijs haar echt een prachtige, glanzende tint geven.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Kim Kardashian (@kimkardashian) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook :