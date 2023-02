Zijn je haren dof en beschadigd na de winter? Zo laat je ze weer glanzen. “Deze behandeling is de reddende engel”

Zoveel haters en toch blijft hij overal opduiken: breekt de zichtbare string nu écht door als trend?

Het was ooit modieus en werd vervolgens supertrashy. De laatste jaren kwam ie hier en daar piepen bij stoutmoedige tieners en twintigers, maar op New York Fashion Week was hij echt wel overal: de zichtbare string. Haters wennen er dus maar beter aan, want van deze controversiële trend zijn we nog niet zo snel af.