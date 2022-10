Zien: de nieuwe Eviva-collectie van NINA en Bel&Bo: “Strak bovenaan, uiteenlopend onderaan. Bootylicious!”

Vanaf zaterdag ligt de Eviva-collectie van Bel&Bo en NINA in de rekken: veel plussize plezier aan kleine prijzen. Voor die gelegenheid maakt de NINA-redactie jullie warm voor hun favoriete stukken. Maar toch nét niet zo warm als dat de zachte stoffen en herfstige texturen je zullen houden. “De snit is fantastisch: dankzij de hoge taille en flared pasvorm zien mijn benen er een tikkeltje langer uit.”

Redactrice Stéphanie is helemaal fan van de donkerbruine broek

“Bruin is een van dé modekleuren du moment. Plus, die kleur staat prachtig bij bruin haar en een bleke huid (that’s me). Deze broek mag dus stante pede mijn garderobe in, zeker in deze flatterende fit: strak bovenaan, uiteenlopend onderaan. Bootylicious! Ik kan ’m ook letterlijk op honderd-en-een manieren dragen: comfy met sneakers en een gebreide trui, op z’n nineties met een strak zwart topje, oversized blazer en platforms of sexy met hakken en een zijden blouse.”

Redactrice Chloë gaat voor de stijlvolle, maar stoere zwarte leren jas

“Wat ik absoluut nog in mijn kast mis: een stijlvolle zwarte leren jas. Niet makkelijk, want ofwel betaal je je blauw, ofwel ga je voor een goedkoper exemplaar, maar dan durf je er al eens uitzien als een mislukte motorchick. Toen ik het jasje uit deze betaalbare collectie zag, werden die vooroordelen van tafel geveegd. Ik vind hem stijlvol maar toch stoer en zou hem door de week simpel dragen met een losse jeansbroek en zachte coltrui onder. Wel zou ik het jasje laten openstaan, net omdat hij zo lekker baggy zit.”

Quote Meeting om 14 uur, maar cocktails met de vriendin­nen om acht uur in de avond: dat kan gewoon.

“Meeting om 14 uur, maar cocktails met de vriendinnen om acht uur in de avond: dat kan gewoon. Ik zou de look ‘cocktailproef’ maken door er een tof hakje onder te zwieren en te kiezen voor een gekleder zwart minirokje. Want met dit zacht weertje ga ik het liefst van al nog met blote benen of kousenbroek de deur uit. Een warmer, wollen jurkje met lange botten eronder en hup, die stoere jas erop en de look is helemaal herfstproof. Wordt het dan toch opnieuw kouder buiten? Dit item staat evengoed prachtig op een langere jurk tot aan de grond. Ik heb bijvoorbeeld een donkerfuchsia kleed uit wol. Een mooi staaltje dopaminedressing: ja, dat kan zelfs met een donkere jas. Kortom: the sky is the limit met dit veelzijdige stuk.”

De geruite broek is volgens redactrice Liesbeth het ideale kledingstuk om de koudere maanden te trotseren

“Geen print die zo goed past bij de herfst als de oer-Britse ruit. Niet alleen ziet de broek er lekker zacht uit, de snit is ook fantastisch. Dankzij de hoge taille en flared pasvorm zien mijn benen er namelijk een tikkeltje langer uit. Het liefst combineer ik ’m met een paar loafers en blazer, maar eigenlijk past hij bij alles. Met sneakers, laarzen, een blouse of sweater: de opties zijn eindeloos. En dat maakt van deze broek de ideale aanwinst voor het najaar.”

Redactrice Kato heeft haar nieuwe beste vrienden gevonden: de okersgele sjaal en muts

“‘Diamonds are a girl’s best friend’, hoor je vaak. Wel, tijdens de koudere dagen zijn een muts en sjaal mijn beste vrienden. Ik vind het heerlijk om ’s ochtends de fiets op te springen met de herfstzon op mijn snoet en de wind in mijn haren. Al vind ik één ding erg belangrijk: warm ingeduffeld aan de dag beginnen. De samenhorende muts en sjaal zijn daarom een mooie aanwinst. Dat ze in het okergeel verkrijgbaar zijn, past ook nog eens goed bij mijn bruine lokken.”

“Twijfel jij nog hoe je het okergeel kan combineren? Probeer dan eens te werken met donkerblauw of bordeauxrood. Beide kleurencombinaties zijn een streling voor het oog. Al is een combinatie met basic black natuurlijk ook altijd een voltreffer.”

Redactrice Marie kiest voor de bodywarmer om elke outfit instant herfstproof te maken

“Je hebt zo van die vrouwen die gek zijn op schoenen of handtassen. Wel, ik heb dat met jassen: ik kan er nooit genoeg in mijn kleerkast hebben. Noem me gerust een tomboy, want voor mij is mijn jas altijd het statement piece van mijn outfit, niét mijn handtas of pumps. ‘Coole jas erover, en je outfit is af’, is mijn filosofie. En deze bodywarmer valt voor mij duidelijk onder de categorie van coole jassen.”

“Daarnaast is het het perfecte item nu de temperaturen nog niet zo stabiel zijn: het is nog te warm voor een dikke jas, maar te koel voor een zomers vestje. Enter: deze bodywarmer. Voor mij is dit het perfecte stuk om een luchtige outfit lekker warm en herfstig mee te maken. Ik zou hem combineren met een jurkje en lange laarzen, bijvoorbeeld. Zo krijg je een elegant geheel met die touch van tomboy waar ik altijd naar streef. Of, je draagt er een simpel hemdje of bloes onder, als je weinig zin hebt om meer moeite in je outfit te steken. Opvallen doe je toch met dit karaktervolle stuk.”

De collectie is vanaf zaterdag 29 oktober hier verkrijgbaar.

