Zichtbare tepels blijven controversieel, deze vrouwen trekken zich daar niks van aan. “Borsten zijn gewoon mooi”

De blote buiken hype: zijn ‘crop tops’ het nieuwe normaal? “Veel mensen denken: bedek uzelf”

De outfit van de Française Mladenovic (28) maakte de tongen los op Wimbledon: in plaats van het traditionele jurkje verscheen ze in een heel korte top. Ook naast het tennisveld zien we die trend: mensen van alle leeftijden en met alle lichaamstypes flaneren trots met een bloot middenrif. Moderedacteur David Devriendt verklaart de evolutie. “Vroeger was zo’n topje voor op vakantie en in het uitgaansleven. Nu gaan we ermee naar school en het werk.”

29 juni