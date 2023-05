Wie veel geld aan kleren spendeert, moet modeketens de schuld geven. “Bijna elke maand nieuwe collecties”

De tijden dat merken zich beperken tot 2 collecties per jaar behoren láng tot het verleden. Naast de klassieke lente-zomer en herfst-wintercollectie, wordt er in het rond gestrooid met tussentijdse ‘drops’. Luxemerken doen dat al langer. Coco Chanel was de gondlegger en vond zo een nieuw gat in de markt. Maar tegenwoordig lanceren ook ketens meerdere collecties, en dat het hele jaar door.

Het is mei en de collecties voor zomer 2023 hangen al een tijdje in de rekken. Toch zien we aan de lopende band nog nieuwe stuks verschijnen, als we de winkels binnenstappen. ‘Holiday Edit’ heet het bijvoorbeeld bij Zara, bij &Other Stories hangt momenteel de ‘Savoir Collection’, H&M doopte haar huidige arsenaal dan weer ‘Beachwear Destination’.

Moderedacteur David Devriendt: “Traditioneel brengen modemerken twee keer per jaar een collectie uit: eentje voor Spring/Summer en eentje voor Fall/Winter. Maar je beperken tot de seizoenen, is commercieel niet zo slim. Zomercollecties worden meestal gelanceerd in februari, of maart, maar verkopen dan niet altijd even goed, bijvoorbeeld omdat de temperaturen dan niet altijd goed zijn.”

Winterjas­sen zijn de echte cash cows die het meeste opbrengen. Moderedacteur David Devriendt

“Merken brengen dus tussentijdse collecties uit om dat gat tussen de seizoenen op te vullen, omdat ze anders veel geld verliezen. Die bestaan uit een mix van alles. Vaak bevatten ze zomerse, luchtige items, maar ook al een tweed rok of cardigan. Als het een koude Belgische zomer is willen sommigen een winterjas kunnen kopen, dus die vind je meestal het hele jaar door in de rekken. Dat zijn trouwens de echte cash cows die het meeste opbrengen.”

In het leven geroepen voor de rijken met hun verre reizen

“Naast de klassieke winter- en zomercollectie, lanceren merken tegenwoordig nog minstens twee andere collecties: de zogenaamde ‘pre-fall/winter’ of ‘pre-spring/summer’. Bij high-end merken ook wel bekend als de Cruise of Resort collecties, maar ze kunnen eender welke naam krijgen.”

“Dat concept bestaat al heel lang en werd in het leven geroepen door Coco Chanel. Zij ondervond dat veel van haar rijke klanten nieuwe zomerkleren nodig hadden in putje winter, omdat ze op reis gingen naar pakweg de Bahama’s. Om ver te reizen gebruikte men destijds nog cruiseboten, vandaar de naam.”

Kledij die je overal en altijd kan dragen

Grote, bekende merken doen dat dus al een hele tijd, maar ook ketens doen het steeds vaker. “In deze moderne tijd is de reden achter die tussentijdse collecties veel uitgebreider dan gewoon de seizoenen overbruggen. In de eerste plaats zijn merken globaler geworden en vaak overal ter wereld beschikbaar, dus de kledij moet draagbaar zijn in verschillende klimaten.”

Een collectie die zes maanden in de winkel blijft hangen? Da’s ondenkbaar geworden. Moderedacteur David Devriendt

“Daarnaast moeten merken korter op de bal kunnen spelen. Een collectie die zes maanden in de winkel blijft hangen? Da’s ondenkbaar geworden. De klant is zo gewend om snel nieuwe trends te zien verschijnen, dat ze die even snel willen kunnen shoppen. Als ze naar de winkel gaan, verwachten ze effectief om nieuwe dingen in de rekken te zien. Ook al hangen de rekken nog vol.”

“Ketens als H&M of Zara zijn er meesterlijk in geworden. Die werken niet zozeer met pre fall-collecties, maar lanceren heel wat verschillende ‘drops’ of ‘capsules’ per jaar. Zara staat erom bekend in tien dagen tijd een collectie te kunnen ontwerpen én in de rekken te hangen.”

“Luxemerken zoals Louis Vuitton beperken zich trouwens ook lang niet meer tot hun vierjaarlijkse collecties. Ze gaan bijvoorbeeld collabs aan met andere labels, om alsnog nieuwe items te kunnen produceren verkopen. Uiteindelijk komt het altijd op hetzelfde neer: mensen naar de winkels lokken, en te doen kopen.”

