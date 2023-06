Welke deo werkt het best? En welke nagellak overleeft lang? 6 essentiële beautyvragen voor de zomer beantwoord

Beautyredactrice Sophie “Ieder jaar komen ze terug als fruitvliegjes naar mijn collectie overrijpe bananen: de zomerse beautydilemma’s. De ene vriendin wil weten of ze haar zonnecrème van vorig jaar nog mag gebruiken, terwijl de ander nog snel op zoek is naar een nagellak die twee weken Rhodos overleeft.”

“Op Instagram stuurde een nobele onbekende onlangs wat je kan doen tegen rode bultjes op de armen, en een collega is dan weer benieuwd naar dé tip tegen pluishaar. Leuk, die status als wandelende beauty-encyclopedie. Nog leuker is het wellicht om al die antwoorden meteen voor iedereen die het lezen wil, te bundelen. Laat die picture perfect vakantiekiekjes maar komen!”

1. Welke deo kies je het best?

Er zijn eindeloos veel mogelijkheden: sprays, rollers en balsems, sticks en crèmes ... Niet de vorm maar de samenstelling ­bepaalt de werking.

Grofweg zijn er twee soorten. Een klassieke deodorant ­verhult geurtjes met parfum, bevat soms bacteriedodende ingrediënten, maar voorkomt niet dat je zweet. Bij een ­antitranspirant blokkeren aluminiumzouten de uitgangen van de zweetklieren en blijven ­oksels droger.

1. Clarins, Roll-On Deodorant Anti-perspirant, 21,90 euro bij ICI PARIS XL.

2. Dove, Invisible Cara Anti-Transpirant, 5,09 euro bij Kruidvat.

3. Nivea, Dry Comport Anti-Transpirant, 3,89 euro bij Di.

2. Wat is de beste zelfbruiner?

Weigeren je benen mee te zomeren? Zelfbruiner is de oplossing, op voorwaarde dat je het goed doet. Cruciaal voor een vlekkeloze look zijn een goede scrub − zodat de huid overal evenveel product opneemt − en een tanning mitt. Die brengt het product gelijkmatig aan.

Sprays, lotions, mousses of gels werken allemaal even goed. Wel is een selftan met een tintje handig: zo zie je meteen of je een plek vergeten bent. Of speel op veilig met een product dat geleidelijk aan donkerder wordt.

1. Revolution, Beauty Luxe Tanning Mitt, 5,99 euro bij Douglas.

2. Topicrem, Ultra-Moisturizing Progressive Tan, 19,95 euro bij de apotheek.

3. St. Tropez, Self Tan Luxe Body Serum, 49,50 euro bij ICI PARIS XL.

3. Wat kan ik doen tegen pluizend haar?

Een coupe soleil is leuk, een pluisbol niet. In de zomer is de luchtvochtigheid hoger. Dat vocht dringt de haarvezel binnen, je haar zwelt op en de haarschubben zetten uit. Een barrière leggen tussen je haar en het vocht helpt.

Eindig het douchen met koud water om de haarschubben te sluiten. Wrijf je haar niet droog, maar knijp het water eruit met een ­microvezelhanddoek. Olies, serums en ­balsems verzwaren het haar en leggen er een laagje rond zodat vocht minder goed indringt.

1. GLOV, Hair Wrap, 16,95 euro bij Zalando.

2. Aveda, Smooth Infusion Perfectly Sleek, 37,50 bij aveda.eu.

3. Moroccanoil, All In One Leave-In Conditioner, 36 euro bij johnbeerens.be.

4. Welke foundation smelt niet van je gezicht?

Hoe warmer, hoe meer we zweten. De meeste foundations zijn vloeibaar. Niet onlogisch dat ze op een hete zomerdag van je ­gezicht afglijden. De oplossing? In theorie is dat de combinatie van een mattifiërende ­primer − zodat je huid minder snel vet wordt − en een longwear foundation, die beter ­bestand is tegen zweet en talg.

Eventueel kan je met een settingspray alles fixeren. Een lichtere formule − zoals een poederfoundation of tinted moisturizer − voelt veel aangenamer en zal minder snel wegsmelten.

1. RainPharma, Light Me Up Natural Tinted Moisturizer, 59,95 euro bij rainpharma.be.

2. L’Oreal Paris, Infaillible 241H Fresh Wear Foundation in a Powder, 17,99 euro bij Kruidvat.

3. Erborian, BB Crème, 41,50 euro bij ICI PARIS XL.

5. Wat kan ik doen tegen rode bultjes op armen en benen?

Ontsierende rode bultjes op de bovenarmen en/of bovenbenen? Kans is groot dat het keratosis pilaris is. Het lijkt wat op kippenvel en voelt ruw als je erover wrijft. In feite is het verhoornde huid, wat maakt dat talg niet meer weg kan en de poriën verstoppen.

Veel zweten en hitte kunnen de bultjes verergeren. Behalve zachtjes exfoliëren is er niet veel aan te doen. Glycolzuur, vitamine A-zuurafgeleiden en milde mechanische scrubs verwijderen dode huidcellen en zullen de verhoorning verminderen.

1. Drunk Elephant, T.L.C. Glycolic Body Lotion € 29,90 bij ICI PARIS XL.

2. Paula’s Choice, Skin Revealing Body Lotion 10% AHA, 35 euro bij paulaschoice.be.

6. Welke nagellak overleeft de hele vakantie?

Om te vermijden dat je perfecte manicure halverwege de reis sneuvelt, kan je een pedicureset meesleuren ofwel slim kiezen in de winkel. Gellak blijft het langst zitten: deze hybride lak combineert de versteviging van gelnagels met het gebruiksgemak van nagellak. Lakken, onder de ledlamp en klaar.

Of ga voor gewone nagellak met ­geleigenschappen: ze zijn extra stevig en hebben een opvallende glans.

1. Essence, Gel Nail Colour, 1,99 euro bij Kruidvat.

2. Sally Hansen, Miracle Gel Nail Polish, 13,33 euro bij Douglas.

3. Essie, Gel Couture Nail Polish, 14,99 euro bij Di.

