Weelderige lokken zoals de Vikingen of gezonde huid zoals de Japanners: 6 iconische beautyrituelen om van af te kijken

Rome telde destijds meer dan achthonderd badplaatsen. En Indisch haar staat wereldwijd als de crème de la crème voor haarextensions bekend. Voor de beste beautytips kijk je dus niet op het wereldwijde web, maar over de grenzen of in geschiedenisboeken. “Het ritueel van de Ottomanen blijft wellnesscentra over de hele wereld inspireren.”

BADEN ALS DE ROMEINEN

De weelderig versierde thermencomplexen waren dé place to be. Een oase van rust, midden in het bruisende stadsleven. Baden was dan ook een belangrijke activiteit voor de Romeinen: een manier om te ontspannen maar er werden net zo goed belangrijke zakendeals gesloten.

Moderne update: Geen nood, je hoeft geen potentiële klant uit te nodigen in je badkamer. Al wil dat niet zeggen dat je geen voorbeeld kan nemen aan Caesar en co. Een uitgebreide badsessie volgens het Romeinse stramien is perfect om tot rust te komen. Dat gaat als volgt: begin met een warm bad en enkele druppels rozenolie. De Romeinen gebruikten vervolgens een strigil, een soort metalen huidschraper. Wij houden het liever bij olie, badzout en een verzorgende scrub.

Volledig scherm © rr

1. Well, Bath Soak infused with CBD, 20 euro bij wellcbd.nl.

2. Marie-Stella-Maris, Body Scrub, 24,90 euro bij Rheine.

3. Primark, Olive Bath Oil, 5 euro bij Primark.

SMEREN VOLGENS DE JAPANNERS

Honderden jaren geleden drenkten de Japanse geisha’s hun kimono’s al in bloemenwater en drapeerden ze de stof over hun gelaat, als een soort sheetmasker avant la lettre. Nog een goed bewaard geheim: kobido. Glunderen wij al van trots wanneer we onze oogcrème braaf intokkelen, dan zweren ze in Japan bij deze eeuwenoude techniek die de celvernieuwing en bloedcirculatie boost, de spieren ontspant, de afvoer van stoffen stimuleert en rimpels voorkomt.

Moderne update: Helaas duurt het jaren voor je jezelf kobidomeester kan (en mag) noemen. Maar minstens even goed om te beginnen: smeer eerst een gezichtsolie en geef jezelf vervolgens een deugddoende massage. Start bij de kin en ga opwaarts richting de slapen.

Volledig scherm © rr

1. Wishful, Get Even gezichtsolie, 24,90 euro bij ICI PARIS XL.

2. Caudalie, Vinosource-Hydra Herstellende Nachtolie, 31,70 euro bij caudalie.com.

SCRUBBEN ALS DE OTTOMANEN

Wist je dat de oudste hamam in Istanboel al van 1454 dateert? Hun ritueel blijft wellnesscentra over de hele wereld inspireren. De traditionele hamam bestaat uit drie ruimtes: een inkomhal waar je je uitkleedt, de hoofdruimte waar warme stoom de spieren ontspant en het lichaam ontgift terwijl je geniet van een stevige scrub met een ruwe handschoen en een reiniging met zwarte zeep, en tot slot een plek om een kopje thee in te schenken.

Moderne update: Voor een authentieke hamambehandeling moet je echt het vliegtuig nemen. In de tussentijd zet je gewoon thuis de douche lekker heet en haal je een blok zwarte zeep en een scrubhandschoen in huis. En vergeet daarna je theetje niet!

Volledig scherm © rr

1. Mádara, Charcoal Detox lichaamszeep, 8,95 euro bij Blooms & Blossoms.

2. Holland & Barrett, Barrett Ramie Scrubhandschoen, 3,40 euro bij Holland & Barrett.

HAARVERZORGING OP Z’N INDISCH

Indische vrouwen staan bekend voor hun glanzende lokken die als een waterval tot ver beneden hun middel dansen. Hun geheim? Oiling, een ritueel waarbij de hoofdhuid gemasseerd wordt met olie. Olie voedt de hoofdhuid – en laat dat nu net de plaats zijn waar het haar zelf de voedingsstoffen vandaan haalt – terwijl de massage de bloedcirculatie stimuleert en dode huidcellen losmaakt, waardoor het haar goed kan groeien.

Moderne update: Druppel wat olie op de kruin en masseer in met ronddraaiende bewegingen. Wikkel vervolgens je haren in een handdoek of douchekapje en laat een nachtje inwerken. De volgende ochtend was je je haren met een shampoo en eindig je met conditioner.

Volledig scherm © rr

1. Beauty Disrupted, Shampoo Bar, 22 euro bij Beauty by Kroonen.

2. L’Oréal Professionnel, Metal Detox Oil, 28,90 euro bij de kapper.

MAKE-UPLES VAN DE GRIEKEN

Dat het woord ‘cosmetica’ zijn oorsprong vindt in het Griekse ‘kosmetikos’ is niet verwonderlijk, want voor het betere plamuurwerk moest je in het oude Griekenland zijn. Schoonheidsideaal van die tijd was de godin Aphrodite. Vrouwen probeerden massaal haar lichte teint na te bootsen met wit loodpoeder. Eén probleem: dat bleek dodelijk. Qua ingrediënten niet het beste voorbeeld, maar hun technieken zijn vandaag wél nog steeds relevant.

Moderne update: De Griekse look is nog altijd een klassieker – rode lippen en donker aangezette smokey eyes blijven iconisch –, de producten zijn (gelukkig) lichtjes veranderd. Kleurden de Griekse vrouwen hun lippen met kersensap, dan kiezen wij liever voor een lipstick of -gloss. De ogen aanzetten doen we met donkere eyeliner in plaats van een cocktail van houtskool en olie.

Volledig scherm © rr

1. I.am.klean, Easy peasy pencil, 14,99 euro bij iamklean.be.

2. Clinique, Pop Plush Creamy Lip Gloss, 27 euro bij clinique.be.

METROMAN OF VIKING?

Lang voor de metroman zijn stijlvolle entree maakte, deden de Vikingen al aan oerglamour. De breedgeschouderde Scandinaviërs namen standaard een toilettas mee aan boord van hun schepen, met daarin een pincet, nagelknipper, oorstokjes en tandenstokers. Ze hadden zelfs verschillende haarborstels: eentje voor hun hoofd, en eentje voor hun baard. Die laatste wasten en hydrateerden ze trouwens met een speciale shampoo op basis van oliën uit beukenhout en geitenvet.

Moderne update: Mannen die zichzelf willen verzorgen hoeven niet per se op jacht in het bos of de kinderboerderij. In plaats van olie en geitenvet zijn er tegenwoordig tal van kant-en-klare groomingproducten die even goed werken. Wél gebruiken, natuurlijk!

Volledig scherm © rr

1. Aesop, Moroccan Neroli Shaving Serum, 33 euro bij de Bijenkorf.

2. Rituals, Homme Beard Oil, 17,90 euro bij Rituals.

3. Dhist’l, Face Cream, 38 euro bij dhistl.com.

Lees ook: