“Waren zichtbare tepels maar normaler.” Vrouwen zeggen de stijve, alles verhullende beugelbeha vaarwel

Je eerste beha kopen. Het is iets waar elk jong meisje stiekem naar uitkijkt. Om — als het zover is — tot de constatatie te komen: is dit het nu? Die beugels zitten niet zo comfortabel, en je moet best handig zijn om een beha aan te trekken. Veel vrouwen hebben dan ook een haat-liefdeverhouding met het (on)ding. Het juiste setje kan je sexy doen voelen, maar het voelt eveneens zalig om uit te zwieren als je thuiskomt na een lange werkdag.

Het is dan ook geen verrassing dat vele vrouwen hun beha uitlieten tijdens de lockdowns. Dat heeft lingerieontwerpster Ophelia Debisschop ook opgemerkt. “Veel vrouwen hebben dankzij het vele thuiswerken aangevoeld dat ze hun beha kunnen dumpen. Ze zijn zichzelf beginnen af te vragen waarom ze dat stuk lingerie eigenlijk dragen”, vertelt ze ons.

Een fijne gewoonte, die is blijven nazinderen. “Intussen valt het me op hoeveel klanten bewust op zoek zijn naar een beha zonder beugels”, stelt Debisschop vast. “Ze hebben het de hele lockdown lang zonder gedaan, en zijn ondertussen zo gewoon aan het comfort dat ze niet meer terug willen naar die voorgevormde beugelpantsers.”

Push-ups zijn passé

Kortom, er lijkt een belangrijke verschuiving aan de gang. De push-upbeha is helemaal passé, en ook de voorgevormde beugelbeha heeft het steeds moeilijker. Het bewijs: het gaat van kwaad naar erger met Victoria’s Secret, het lingeriemerk dat bekend is om z’n sexy beha’s met liftend effect. De jongste jaren ziet het label de verkoopcijfers drastisch dalen.

“De beha’s met voorgevormde cup zijn jarenlang het van het geweest”, bevestigt Lieve Vermeire, brand design manager bij Marie Jo. “Het was toen in de mode om aansluitende kledij te dragen, en bijgevolg moest de borst rond en glad zijn. En o wee als je een tepel zag! Daardoor grepen veel vrouwen naar push-ups en beha’s met een mousse. Nu zien we gelukkig een evolutie naar naturelle designs. Vrouwen willen niet langer een beha die hun silhouet verandert. Nee, ze willen er eentje dat de natuurlijke vorm van hun borsten benadrukt.”

Debisschop: “Meer dan vijf jaar geleden heb ik mijn merk opgericht, Ophelia Lingerie. Toen moest ik mensen constant overtuigen om een beha zonder beugel te passen. Want ja, vaak kan je dan de tepels zien. En ja, het omarmt de vorm van je borst, gewoon zoals ie is. De drempel om het uit te proberen lag héél hoog. De afgelopen twee jaar is dat volledig veranderd. Mensen komen bij me aankloppen net omdat ze specifiek op zoek zijn naar een beugelloze beha.”

Quote De no­bra-trend past bij de nieuwe feministi­sche golf en de bodypositi­vi­ty-beweging. Trendwatcher en kleurexpert Hilde Francq

Om maar te zeggen: bralettes en bij uitbreiding alle bustehouders zonder voorgemaakte cups liggen goed in de markt. “De beha’s zijn een stuk natuurlijker dan vroeger”, erkent trendwatcher en kleurexpert Hilde Francq van Trend Studio Francq Colors. “Er is wel ondersteuning, maar de borsten hoeven niet meer ‘gepusht’ te worden. Vrouwen kiezen zelf en voor zichzelf, niet meer om anderen te ‘plezieren’ met hun looks.”

Francq: “Deze trend past bij de tendens naar een natuurlijker schoonheidsideaal, waarvan er nog andere verschijningsvormen zijn. Zoals vrouwen die hun haar grijs laten worden, of het feit dat we meer sneakers dragen en minder kiezen voor restrictieve en getailleerde kledij, enzovoort. Dat sluit aan bij een aantal grotere sociologische trends, zoals de nieuwe feministische golf en de bodypositivitybeweging. Schoonheid wordt een veel inclusiever begrip, en we openen onze ogen voor diversiteit in schoonheid.”

Free the nipple

Kathleen (28) deelt die mening, en koestert de esthetische boodschap van bralettes. “Borsten zijn gewoon mooi. We mogen ze als vrouw — en als maatschappij — best wat meer eren. Ik geloof ook niet in het nut van een superstijve beha. Behalve als je zware borsten hebt en je de ondersteuning nodig hebt om rugklachten tegen te gaan. Of als je per se je tepels wil bedekken. Dat begrijp ik ergens wel, want ik voel me soms bekeken als mijn tepels zichtbaar zijn onder een topje. Mannen én vrouwen kijken dan soms iets té lang. Toegegeven: ik merk een tepel ook op bij anderen. Maar dan denk ik eerder: ‘You go girl, goed dat je het durft.’ Het feit dat het me opvalt, wil nog altijd zeggen dat het iets is waar we gek van opkijken. Ik zou willen dat het normaler werd.”

“Maar verandering begint bij jezelf”, gaat Kathleen verder. “Ik probeer mijn verlegenheid om te zetten in trots. Borsten zijn doodnormaal. Waarom zou ik daar beschaamd over zijn? Ik haat het dat ze geseksualiseerd worden. Als een man z’n tepels zichtbaar zijn, zit ik daar toch ook niet op te geilen?”

Wat met grote borsten?

Met andere woorden: of je tieten nu lijken op meloenen, peren of theezakjes... of ze rond, hangend, groot of klein zijn, ze zijn sowieso mooi en verdienen het om in de bloemetjes gezet te worden. En ja, ook voor vrouwen met een grote boezem zijn er opties. Die moeten heus niet ingesnoerd worden. Vermeire: “De jongste jaren is de gemiddelde cupmaat bij vrouwen gestegen. Als merk ben je verplicht om die trend te volgen, waardoor het aanbod van mooie en comfortabele beha’s voor grotere cupmaten toeneemt.”

“Vroeger waren beha’s functioneel, maar niet altijd even aangenaam. Gelukkig is er een grote evolutie geweest in de materialen die we gebruiken. De garens zijn veel fijner, waardoor soepele, zachte beha’s ook een stevige pasvorm kunnen hebben. Zélfs op het vlak van beugels wordt er veel onderzoek uitgevoerd om die buigzamer en fijner te maken. Dus ja, vrouwen met grote borsten die wél een beha willen dragen voor ondersteuning en om zich vrouwelijk te voelen, hebben opties genoeg voor comfortabele én mooie lingerie, die de natuurlijke welving van de buste accentueert.”

