Waarom hebben we deze week allemaal last van pluishaar?

Sta jij al dagen makkelijk tien minuten langer in de badkamer om die haardos glad te strijken? Je bent niet alleen: deze zomer hadden we nog nooit zoveel last van pluizig haar. Hoe komt dat? En vooral, wat doe je aan die ontplofte coupe?

Het weerbericht de laatste dagen: 21 à 22 graden, een voorzichtig zonnetje en zo’n 100 procent kans op pluishaar. Met dank aan de warme temperaturen en hoge luchtvochtigheid, blijkt die coupe niet langer enkel een winteraccessoire, vertelt kapster Jitske Van de Veire.

“Pluis ontstaat omdat het haar droog of beschadigd is, waardoor het haar vocht gaat onttrekken aan de omgeving. Het haar zwelt op, et voilà: pluisbol. Normaal hebben we daar van juni tot augustus veel minder last van, maar omdat we deze zomer vooral getrakteerd zijn op herfstweer is het dit jaar omgekeerd.”

De combinatie van warm weer en veel regen maakt het immers nog een stuk erger dan normaal: “Door de warmte wordt je haar droger én hebben de haarschubben de neiging om meer open te staan. Als er dan veel vocht in de lucht is, zullen je lokken alles absorberen en ontploft de boel.”

Leg een laagje rond het haar met een serum of olie net voor je naar buiten gaat Kapster Jitske Van de Veire

Heb je krullen of fijn haar? Dan ben je er nog gevoeliger voor. “Als je weet dat drie vierde van de Belgen min of meer haar met krullen of een lichte slag heeft, dan is het niet zo gek dat we er massaal over klagen”, glimlacht Jitske. Maar wat kan je eraan doen?

1. Gebruik de juiste kam

Beschadigd haar is poreuzer en neemt sneller vocht op. Het is dus essentieel om je haar zo zacht mogelijk te behandelen. Jitske Van de Veire: “Een Tangle Teezer is een prima optie: ze zijn betaalbaar en trekken je haar niet kapot. Zelf kam ik mijn haar met een oldskool kam met wijde tanden. Deze maakt de krulstructuur van het haar niet kapot en behoedt je zo voor meer pluis.”

Nog een tip: kam je haar niet na het douchen maar ervoor. “Nat haar is kwetsbaarder, waardoor je het sneller beschadigt. Kam je haar voor het wassen en ga er nadien gewoon met je vingers door.”

2. Kies een goede shampoo en conditioner

Kleine wasjes, grote wasjes, doe ze altijd met de juiste producten. Probeer sulfaten te vermijden, raadt Jitske aan. “Ze zorgen ervoor dat je haar begint te schuimen tijdens het wassen, maar drogen het ook extra uit. Sluit altijd af met een conditioner: die sluit de haarschubben waardoor ze minder vocht zullen opnemen.”

Ook je douche eindigen met een straal koud water zal de haarschubben sluiten, én het geeft meer glans.

3. Droog je haar op de juiste manier

Lekker hard wrijven om die haardos zo snel mogelijk droog te krijgen? Geen goed idee, want die tijd verlies je nadien weer tijdens het temmen van je wilde pluisbol. Jitske Van de Veire: “Wrijven veroorzaakt knopen en maakt dat de haarschubben weer open gaan staan. Je haar droogdeppen of voorzichtig in een handdoek wikkelen en zo rustig laten drogen is een veel zachtere manier.”

4. Skip de hitte

Gebruik zo weinig mogelijk warmtetools, of, als je het toch doet, gebruik een goede hittebeschermer. Hitte beschadigt het haar waardoor het poreuzer wordt en gevoeliger is voor vocht. “Een haardroger kan trouwens eveneens erg warm worden en je haren beschadigen.”

5. Neem je voorzorgen

Moet je toch naar buiten als het regent of erg vochtig is? “Een humidity blocker (zoals die van het merk Joico, red.) houdt vocht buiten zonder het haar te verzwaren”, aldus de kapster. “Of leg een laagje rond het haar met een serum of olie net voor je naar buiten gaat. Wees wel spaarzaam, want olie kan het haar soms erg zwaar maken.”

6. Slapen

Ook ‘s nachts kan je pluis tegengaan. “Een satijnen kussensloop is zachter voor je lokken: het haar glijdt als het ware over je kussen. Wat daarnaast helpt om wrijving te beperken, is je haar vastmaken. Kies liefst voor een vlecht: dat is zacht voor je haar en je staat op met mooie waves.”

7. Ga voor een anti-frizz treatment

Een keratinebehandeling staat erom bekend het haar platter en gladder te maken. Het grote nadeel is dat het weer uitgroeit, zegt Jetske. “Het resultaat is een kapsel dat bovenaan pluist en onderaan glad is.” Niet meteen de look waar je voor wil gaan? Vraag dan naar een verzorgende behandeling bij de kapper. Als het haar diep gevoed en gehydrateerd is, zal het minder snel vocht opnemen.

