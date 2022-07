Waarom betalen sommige mensen 500 euro voor een vissersmand? “Een merk dat geen rieten tas heeft, mist een boel inkomsten”

De rieten tas bengelt aan de armen van alle fashionista’s en celebs, maar hoe verwierf een veredelde vissersmand zo’n cultstatus? Alles begon met een Frans stijlicoon pur sang in de jaren zestig en de rest is modegeschiedenis. Ook de tijdsgeest is ernaar, vertelt moderedacteur David Devriendt. “Zo’n rieten tas doet denken aan ambacht en simpelere tijden. Het is pure nostalgie.””

Moderedacteur David Devriendt: Doe straks even een spelletje op je vakantiebestemming en tel even het aantal rieten tassen aan de handen van je mede-vakantiegangers. Wedden dat je snel de tel kwijt zal zijn? Al enkele seizoenen loopt de trend van de rieten tas helemaal uit de hand, met modehuizen die ze voor vaak exorbitante prijzen aan de man bieden. Voor deze zomer alleen al doen alle grote luxehuizen mee: Céline, Givenchy, Marni, Chanel ...

De Basket Bag van het Spaanse luxelederwarenmerk Loewe in 2019 startte de trend en is volgens veel kenners intussen uitgegroeid tot een van de tien meest iconische tassen ter wereld. Hij is helemaal handgeweven door een gemeenschap van ambachtslui in tal van natuurlijke materialen zoals palmblad en raffia, soms zelfs in de vorm van een olifant. Maar ook Le Panier van Saint Laurent en de raffia totebag van Prada zijn onvervalste zomerklassiekers geworden die hun street credibility nog altijd niet verloren hebben. En wat in is in de high fashion, is het ook in de ketens. Alle usual suspects hebben meerdere rieten tassen te bieden. Van Zara en Mango tot Arket en & Other Stories. Ook de vorm is naar eigen voorkeur: als clutch, shopper, weekendtas ... Wie nu als merk geen rieten tas heeft, mist een boel inkomsten – dat is zeker.

Passe-partout van Jane Birkin

Er zijn zelfs merken die speciaal zijn opgericht om rieten tassen te maken zoals het Franse Lastelier (al maken ze ook prachtige waaiers en hoeden van raffia). Of neem Bonjour Coco die furore maakte door in 2017 de originele vissersmandjes van Jane Birkin aan te bieden. Dat was toen een heel dingetje, want laat net dat Franse stijlicoon aan de oorsprong liggen van de hele hype. Ja, geweven mandjes en tassen uit natuurlijke grassen bestaan al duizenden jaren en Audrey Hepburn werd ook vaak gespot met een exemplaar in de jaren vijftig, net zoals veel rijke socialites die er eentje kochten als souvenir op hun exotische vakanties.

Quote Birkin droeg het vissers­mand­je naar de markt in Londen (ze legde er appelen in). Op vakantie aan de Côte d’Azur. In de luchthaven met Serge Gainsbourg aan haar zijde. Moderedacteur David Devriendt

Volledig scherm Jane Birkin © Shutterstock

Volledig scherm Jane Birkin met Serge Gainsbourg op een Londense markt © Getty Images

Maar het is pas toen Birkin in de jaren zestig een rieten mandje kocht in een vissersdorpje in de Portugese Algarve dat de straw mania loeihard toesloeg. Veel meer dan een simpele vissersmand om de vangst van de dag in te droppen, was het niet, maar Jane nam het ambachtelijke kleinood overal mee naartoe. Naar de markt in Londen (ze legde er appelen in). Op vakantie aan de Côte d’Azur. In de luchthaven met Serge Gainsbourg aan haar zijde. Zelfs naar een galabal, als eyecatcher bij haar glitterjurk. Het was haar passe-partout. Nu is ze vooral bekend voor de iconische en bijna onbereikbare peperdure Birkintas van Hermès, die het levenslicht zag in 1984, maar zo’n twintig jaar ervoor was Birkin vooral ‘die madame met haar rieten mandje.’

Volledig scherm Jane Birkin © Getty Images

Symbool voor escapisme

Birkin droeg haar ‘Roodkapje’-mandje trouwens niet alleen in de zomer, ook in de winter haalde ze er veel plezier uit. Net die veelzijdigheid is het succes van de rieten tas. Ook zoveel decennia later. Zeker sinds topontwerpers zoals Jean Paul Gaultier er in de jaren negentig mee aan de slag gingen, staat de rieten tas symbool voor escapisme, ambacht en nostalgie.

Volledig scherm Audrey Hepburn © Getty Images

In een tijdsbestek waar robots, AI, oorlog en klimaatproblemen ons zorgen baren, biedt een op-en-top klassieker als de rieten tas een houvast. Dankzij zijn maritieme roots is hij ook niet te versmaden in de zomer op vakantie. Voor wie hem liever niet nieuw koopt en de duurzame kaart wil trekken: op Vinted en in tweedehandswinkels vind je ze met hopen, vaak met een nostalgische toets. Knoop er nog een (vintage) sjaaltje aan vast en je hebt de Parisienne/Tropezienne-look helemaal te pakken. Laat de Jane Birkin deze zomer ongegeneerd in je los!

