Vrouwen met okselhaar krijgen gratis drank op Gentse Feesten: ze zullen met veel zijn. “Toont sexappeal”

GETEST. Dé hype in het buitenland, nu ook bij ons: een Japanse ‘headspa’. “Alle stress wordt uit mijn hoofd gestoomd”

Neem de zalige hoofdmassage in de wasstoel bij de kapper en vermenigvuldig die met dertig. Zo krijg je de Japanse ‘headspa’. In het buitenland moet je drie maanden op de wachtlijst staan, in het allereerste salon in ons land (nog) niet. Onze beautyredactrice doet de test: is die veredelde hoofdmassage de hype en vooral het pittige prijskaartje waard? “Dit is ook goed voor je haargroei.”