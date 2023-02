Volle, dikke wenkbrauwen zijn extreem populair. Experte: “Dit serum van 9,99 euro moet je hebben”

‘Waar zijn die wenkies?’ Die vraag hoorde je jaren geleden in de wandelgangen, terwijl jij voorbij paradeerde met een haast onzichtbaar streepje boven de ogen. Weggeplukt, klonk het vaak. Dunne streepjes waren dan ook lange tijd ‘in’, maar die kar is intussen 180 graden gedraaid. Bijna iedereen zweert bij volle, dikke wenkbrauwen à la topmodel Cara Delevingne. De vlucht naar herstellende wenkbrauwserums steeg daarom in een sneltempo.

“Wenkbrauwserums behoren inderdaad steeds vaker tot skincareroutines”, beaamt cosmetica-experte en CEO van skincaremerken Routinely en Fin Du Jour, Miriam Rouw. “Veel personen gebruiken het in de hoop hun ‘oude gouden’ wenkies terug te krijgen, nadat ze zich vroeger met moeders pincet lieten gaan tijdens een ‘over-the-top pluksessie’. Maar je hebt ook personen bij wie de wenkbrauwen sowieso al dun zijn, of dunner worden door stress, of zelfs helemaal verdwijnen door een chemobehandeling.”

“Hetzelde geldt voor je wimpers”, zegt experte Rouw. “Ook die kunnen uitvallen of volledig verdwijnen en hangen dus samen met je wenkbrauwen. Je wenkbrauwserum mag je daarom ook gebruiken voor je wimpers. Het is dus een mooie twee-in-een investering.”

Kruidvat-serum voor slechts 9,99 euro

De wenkbrauw- en wimperserums kan je indelen in twee groepen. “Je hebt de geavanceerde, duurdere serums zoals ‘Revitabrow’. Die kost 92,50 euro, maar is wel het nummer één serum in de wereld. Het product werd samengesteld door een dokter, nadat zijn vrouw haar wenkbrauwen en wimpers verloor door een chemobehandeling. Het helpt daarom ook vooral de personen die hetzelfde meemaakten en brengt op termijn écht die volle wenkbrauw en lange wimpers terug. In de meeste gevallen is het resultaat verbluffend.”

Volledig scherm © Getty Images

Je hebt ook goedkopere serums, zoals het huis-tuin-en-keukenmiddeltje castorolie. “Dat is een vettiger product dat je wenkbrauwen voedt. Het maakt je haartjes zachter en dikker, maar houdt ook je haarzakjes gezond. Het is een fijn serum naarmate je ouder wordt, want je haartjes worden alleen maar stugger met de leeftijd.” Nog zo’n goedkoop en erg doeltreffend serum is het ‘Wimperserum lash booster’ van Kruidvat. “Op TikTok is het een grote hit. Iedereen is verliefd op het product, zeker omdat het maar 9,99 euro kost”, aldus Rouw.

Ook het vegan serum van Milk Beauty, de ‘Milk Makeup Kush Lash + Brow Serum’, doet het goed. “Daarin zit een cannabiszaadextract, dat veel antioxidanten bevat. Het serum is ook parabenen-, parfum- en glutenvrij.” Dit product kost ongeveer 47 euro.

Trial and error om jouw serum te vinden

Al is er wel een kanttekening aan de wereld der wenkbrauwserums. “Niet elk serum zal jouw wenkies voller en dikker maken. Het is echt een trial-and-error proces. Ik zou daarom starten met een goedkoper serum, zoals die castorolie. Mannen of vrouwen die heel weinig of geen wenkbrauwen of wimpers meer hebben, kopen wel best meteen de Revitabrow.”

Rouw: “Kijk vooral dat je serum de juiste ingrediënten bevat, namelijk een peptide, antioxidanten en hydraterende ingrediënten, zoals hyaluronzuur of vitamine E. Ook vitamines, zoals vitamine A, panthenol en biotine zijn erg voedzaam.”

Masseer je wenkbrauwen één keer per dag

En dan begint natuurlijk pas het echte werk. “Een wenkbrauwserum smeer je het best één keer per dag tijdens je nachtelijke skincareroutine. Dan heeft het product uren de tijd om in te trekken. Reinig eerst je ogen en gezicht grondig met een reinigingsmelk. Daarna ga je met een wattenstaafje, je vingers of een proper mascara borsteltje over je wenkbrauwen. Masseer het serum ook even in met je vingers, dat zorgt voor een goede doorbloeding. Het product mag trouwens ook je huid raken, want het voedt de huid en stimuleert andere haarfollikels.”

Doordat je wimpers en wenkbrauwen een twee-in-een setje zijn, kan je het serum meteen ook op je wimpers smeren. “Maar enkel aan de puntjes. En heb geduld, want in de meeste gevallen zie je pas resultaat na 21 tot 30 dagen. Je haarfollikels hebben tijd nodig om uit te groeien en gezonder te worden.”

Maar worden je wenkbrauwen überhaupt ooit nog hun ‘oude gouden’ zelve nadat je ze bent kwijtgespeeld? “Die kans is klein. Het is wél zo dat die serums je wenkbrauwen stevig zullen verbeteren. Vind je het serum dat bij jou past, dan zal je op termijn weer volle en gezonde wenkbrauwen krijgen. Het heeft tijd nodig, maar ik heb al heel mooie resultaten gezien in de praktijk.”

