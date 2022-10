Victoria Beckham en Britney Spears dragen ze met trots, maar wat zijn 'clapback T-shirts' precies?

Goed nieuws voor wie graag (subtiel) zijn of haar mening verkondigt: ‘clapback T-shirts’ zijn aan een revival bezig. Je weet wel, die shirts met een — vaak nogal — opvallende slogan. Zo werden Victoria Beckham en zangeres Charli XCX onlangs nog gespot in de trend uit de nillies. Waarom zulke T-shirts weer scoren? Meestal om lollig te doen, al gaat de sterkte ervan soms verder dan dat.

‘De clapback T-shirts’ gaan way back: de trend kende zijn kick-off in de nillies (de periode van 2000 tot 2009, red.), toen achtervolgingen door paparazzi hun hoogtepunt kenden en de fotografen celebrity's de stuipen op het lijf joegen. De T-shirts werden toen dé manier bij uitstek om een scherpe boodschap over te brengen, zonder de paparazzi een woord waardig te gunnen.

‘Skinny bitch’

Zo droeg Lindsay Lohan er in 2004 eentje met ‘Skinny Bitch’, nadat ze bakken kritiek kreeg omdat ‘ze er veel te dun uitzag’. En Britney Spears maakte in 2002 een statement toen ze een T-shirt droeg met als opschrift ‘Dump him’, slechts enkele weken nadat haar toenmalige vriend en zanger Justin Timberlake ervandoor ging met een andere vrouw. Katy Perry pronkte dan weer met ‘Nasty Woman’ op haar borsten, nadat ze zich bij de campagne van voormalig Amerikaans presidentskandidaat Hillary Clinton voegde.

(Lees verder onder de foto’s.)

Maar ook vandaag is het kledingstuk opnieuw een ware trend. Sinds september zijn de zoekopdrachten naar zulke T-shirts zelfs met 37 procent gestegen, bericht internationaal modeplatform Lyst. En ook bekende sterren halen ze opnieuw gretig uit hun kast.

Zo verscheen Victoria Beckham in een wit exemplaar met ‘Fashion stole my smile’, een ludieke verwijzing naar de kritiek dat de mode-ontwerpster nooit kan glimlachen. Charli XCX verscheen onlangs in een roos exemplaar met ‘They don’t make statues of critics’. Een duidelijke boodschap van de zangeres die in diezelfde week haar nieuwste album ‘Crash’ uitbracht.

Volledig scherm Links: Victoria Beckham. Rechts: Charli XCX © Getty Images

“Kleding is vooral een manier om onze identiteit uit te drukken”, vertelt Carolyn Mair, auteur van ‘The Psychology of Fashion’ in Brits modeblad The Stylist. “Het is dus geen verrassing dat ‘clapback T-shirts’ een vaste favoriet worden. We verkondigen er onze mening mee, zonder die letterlijk uit te spreken. Ze maken het trouwens ook makkelijker om onze loyaliteit aan een bepaald concept te communiceren.”

Zelfs Ross in ‘Friends’ was fan

Hoewel er intussen duizenden T-shirts met een boodschap in de omloop zijn, springen er toch een aantal uit. “Ik beschouw de ‘Juicy Couture’ toch wel als de ultieme T-shirtlijn met slogans”, zegt styliste en modehistoricus Gabriel Held in modeblad Elle. “Maar er was ook het iconische ‘Hang in there baby’-shirt van Carrie Bradshaw in ‘Sex and the City’ en het ‘Frankie say relax’-shirt in de serie ‘Friends’ van Ross Geller.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm David Schwimmer als Ross Geller in de populaire serie ‘Friends’. © Getty Images

Dat het statementstuk nu heropleeft, is niet zo gek. Steeds meer stijltrends uit de jaren 2000 worden gretig gerecycleerd, zoals broeken met wijde pijpen, grote haarspelden en minirokken. Al komt de revival van de ‘clapback T-shirts’ ook voort uit het moment waarin we leven, met politieke onrust, protest in Iran, oorlog in Oekraïne, recessie en de klimaatverandering. “Slogans verbinden ons met een bepaalde sociale groep en scheiden ons meteen ook van andere groepen”, zegt auteur Carolyn Mair. “Het gevoel van verbondenheid via die T-shirts komt zelfs met een bepaalde trots.”

Quote Als je het gevoel hebt dat je geen stem hebt, ben je gemargina­li­seerd. Een clap­back-T-shirt aantrekken is dan een mooie tussenop­los­sing. G. Carl Rutberg, professor aan Fashion Institute of Technology in New York.

“Dat soort kleding werkt wel alleen als we ook sociale media hebben die de boodschap verspreiden”, zegt G. Carl Rutberg, professor aan het Fashion Institute of Technology in New York. “In tijden als deze zoeken mensen manieren om mode als hun stem te gebruiken. Want als je het gevoel hebt dat je geen stem hebt, ben je gemarginaliseerd. Een clapback-T-shirt aantrekken is dan een mooie tussenoplossing.”

