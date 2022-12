Vergeet trends: 'cores' bepalen tegenwoordig hoe de jeugd zich kleedt. Vogue: "Cores zijn het nieuwe 'chic'"

Er is iets opvallends aan de hand in de modewereld. Niet de trends, maar ‘cores’ bepalen wat het jonge volkje draagt. Wie team barbie of ballerina core is, kleedt zich – u raadt het al – zoals een barbie of een ballerina. En de lijst aan cores is eindeloos. Welke stijlen leven er, en waar komen ze vandaan? Een bont overzicht.

Het duidelijkste en populairste voorbeeld is wellicht barbiecore: zeker niet de pionier, maar wel een van de bekendste ‘cores’. Sinds de eerste beelden van de Barbie-film met Margot Robbie dit jaar wilden velen zich plots volledig in het roze kleden. Bekende ontwerpers zoals Valentino, celebrities als Kim Kardashian en toonaangevende influencers: zowat iedereen sprong mee op de kar, al is dat lang niet bij elke core het geval.

Een massatrend zag het licht. Barbie pink werd dé kleur van de zomer, misschien wel die van het jaar. “Core is het nieuwe chic”, schreef het Amerikaanse Vogue. “Ik heb niks tegen de kleur roze”, klonk het bij journaliste Sarah Spellings. “Maar van waar komt ons diepe verlangen om een trend te labelen met een compleet nieuw woord? Om het van een reeks kledingstukken te verheffen tot een volwaardig fenomeen?” Het antwoord op die vraag moeten we in 2013 gaan zoeken.

‘Normcore’: buitengewoon gewoon

“Onze digitale obsessie met cores – eigenlijk een soort stijlaanduiding – begon in 2013, toen trendvoorspellers de term ‘normcore’ bedachten als modefilosofie. Hun vaststelling: door de toename van het aantal mensen online die op hetzelfde moment streden om én viraal te gaan én uniek te zijn, werd het net moeilijker om dat doel te bereiken. Enter: normcore, een look voor mensen die niet wíllen opvallen maar de sociale kracht zien van je aan te passen aan de groep.”

Tussen alle bizarre, extravagante cores nu is het best verwonderlijk dat de allereerste core net niet wou opvallen. “Normcore is een soort post-authentieke ‘cool’ die kiest voor gelijkvormigheid”, klonk het bij trendwatchers. “Mode voor zij die beseffen dat ze slechts één op zeven miljard zijn”, aldus New York Magazine. Normcore dus als eerste core in een snel veranderende online wereld.

Even snel weer beu

De komst van sociale media als Instagram bracht het delen van outfitfoto’s en stijlen met zich mee, en dus zaten ook trends in een stroomversnelling. Die tendens zet zich verder door en dus stijgt ook het aantal hypes exponentieel. Met als gevolg: hoe meer nieuwe trends er ontstaan, er gedeeld worden en bij een groot publiek terechtkomen, hoe sneller we die ook weer beu geraken.

Quote Elke dag opnieuw kan je opstaan en je, afhanke­lijk van je mood, in een bepaalde ‘aesthetic’ kleden.

Het resultaat: er is vandaag online een eindeloos resem microtrends of tendensen te vinden, allemaal gedoopt als cores. Er is zelfs een ‘Aesthetics Wiki’ die ze oplijst. Maar hoe kies je dan jouw eigen stijl of core in dat grote, overweldigende aanbod? Wel, het leuke is dat dat niet hoéft. Het modegevoelige Gen Z mag dan eindeloos creatief zijn, ze doen niet aan hokjesdenken. Net zo makkelijk als dat je dagelijks een nieuwe foto of video op je social media uploadt, kan je ook elke dag opnieuw een core kiezen, als je dat wil. Afhankelijk van je mood, kan je je in een bepaalde ‘aesthetic’ kleden. Wil je all out gaan en je ballerina wanen? Dat kan. Toch liever een basic dagje: sluit dan aan bij normcore.

Een overzicht van enkele van de belangrijkste cores.

De eerste core na normcore: gorpcore. Jason Chen van het Amerikaanse magazine The Cut bedacht de term nadat rapper A$AP ROCKY in 2017 de modeweek in Parijs bijwoonde in een fleece en windjack. Gorp is een acroniem voor ‘good ol’ raisins and peanuts’, een uitspraak die verwijst naar een snack die geliefd is bij natuurliefhebbers. “Wat de stijl cool maakt, is dat hij niet probeert cool te zijn”, schreef Chen destijds.

Merken zoals Salomon, Patagonia, Birkenstock en The North Face begonnen dan ook te boomen sinds het stijltje hip werd. Gorpcore laat zich kenmerken door sportaccessoires en kledij die bestand is tegen weer en wind. Denk: oversized pufferjassen, cargobroeken, fleecetruien, wandelschoenen, sneeuwlaarzen enzovoort. Hoewel de term in 2017 bedacht werd, is gorpcore ook vandaag nog heel populair. Er wordt ook wel eens naar verwezen als ‘dadcore' omdat de stijl lijkt op wat onhippe papa’s zouden dragen. En toch doet ie het goed bij de flitsendste influencers.

Barbiecore is vrij simpel: je kleedt jezelf gewoon van kop tot teen in het roze. Dat mag dezelfde tint zijn, maar er mag zeker ook gemixt en gematcht worden. Een alledaagse look is het niet, maar deze zomer was het de favoriet van heel wat sterren en bekendheden. Niets dat je ervan weerhoudt om als moderne Barbie naar een avondfeest te gaan, en deze donkere dagen op te fleuren.

Van fuchsia tot snoeproze en hot pink: roze past volledig in de kitscherige nillies-stijl van rond de eeuwwisseling die nu al een hele tijd weer trendy is. Ook destijds was het al cool om je als Barbie te kleden. Denk maar aan Elle Woods in de film ‘Legally Blonde’, de ‘Mean Girls’ uit de gelijknamige film die op woensdag altijd roze droegen of aan Paris Hilton in haar roze trainingspakken.

Ballerinacore of balletcore is een stijl die inspiratie haalt bij, je raadt het al, balletkledij. Hij staat ook wel bekend onder de naam ‘coquette’, een hashtag die meer dan twee miljard (!) views verzamelde op TikTok. Coquette wordt vanuit het Frans letterlijk vertaald als “kokette vrouw”, en de uitspraak “jouer les grandes coquettes” betekent “de verleidelijke diva spelen”. En dat is precies wat je met balletcore doet.

Toch is het bij balletcore niet de bedoeling om over the top te gaan, maar juist je vrouwelijkheid voor zich te laten spreken. Het kleurenpalet blijft dan ook vrij neutraal: vooral lichtroze, zwart en crèmekleurige tinten. De stijl wordt verder gekenmerkt door hyperelegante kledingstukken en accessoires zoals kanten bloezen, minirokjes en korsetten.

Relikwieën uit onze kindertijd doen dienst als fashion statement. Dat is het felbegeerde kidcore. Denk kettingen met felgekleurde bedels en gecropte T-shirts met speelse teksten die uit de kinderafdeling lijken te komen. Zo is er een website die Tamagotchi’s verkoopt als juwelen. Je betaalt er een flinke duit voor en ze zijn voortdurend uitverkocht. Oh ja, ook volwassen vrouwen zijn fan.

Fairycore is een fantasy-achtige stijl met elementen die van feeën en elfen zijn geleend. Zachte pastelkleuren, vlinder- en bloemenaccessoires, items met schattige dieren zoals zoals konijntjes ... De inspiratie komt van mythische figuren over de hele wereld – Keltisch, Schots, Scandinavisch, Duits, Frans, Indiaans, Japans, Chinees .... Ook allerlei soorten zeemeerminnen, elfen, nimfen en diverse spookachtige figuren passeren de revue.

Mermaidcore lijkt op fairycore, maar iets specifieker. Het stijltje haalt inspiratie bij zeemeerminnen. Vanzelfsprekend is deze microtrend nogal niche. Desalniettemin verzamelde de hashtag 21 miljoen views op TikTok.

Dua Lipa vertaalde mermaidcore naar een – toch iet of wat – draagbaardere look.

De ene core is al wat meer wearable dan de andere. Tot de categorie draagbaar behoort plazacore ongetwijfeld wel. Die haalt de mosterd bij stijlkoningin Blair Waldorf, een personage uit de serie ‘Gossip Girl’. Kenmerkend zijn preppy elementen zoals satijnen haarbanden, grote strikken of haarlinten, geruite rokjes, witte hemden. Het thema is high school, mét schooluniform.

Auntiecore is precies wat je denkt dat het is: je kleden zoals je tante – en nee, niet die coole van wie je later mocht opblijven. Volgens het Amerikaanse magazine Vice is de betekenis van een ‘auntie’ trouwens breder dan ‘tante’. Ook de bestie van je mama of je oudere collega zou een auntie kunnen zijn, of eender wie die je levensadvies schenkt. Aunties verkiezen dan ook zelfexpressie en comfort boven elke nieuwe trend. Zie het als de look van een persoon die wéét wat ze waard is.

Hoe ziet dat er dan uit, vraag je je af? De meeste aunties kleden zich doorgaans ... Nu ja, fout. Bij auntiecore geldt: hoe lelijker, hoe beter. Met leesbrillen, pashmina sjaals, kitten heels, tops met vloekende prints en kleuren, dunne wenkbrauwen en ja, zelfs een zijscheiding in je kapsel.

Onder het motto ‘hoe gekker, hoe beter’ presenteren we clowncore. De stijl wordt gedefinieerd door felle primaire kleuren en schreeuwerig gemixte patronen en prints. Opvallen doe je dus zeker. Voor wie denkt dat slechts een beperkt aantal mensen zich aan deze modegril waagt: op TikTok heeft de hashtag clowncore bijna 400 miljoen views.

