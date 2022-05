Van Kendall Jenner tot Maisie Williams: gebleekte wenkbrauwen waren hot op het Met Gala

Afgelopen nacht vond in New York het Met Gala plaats, het belangrijkste mode-evenement van het jaar. Dat er heel wat bijzondere looks te zien waren, spreekt dus voor zich. Een opvallende trend: gebleekte wenkbrauwen. Modellen als Kendall Jenner en Precious Lee hadden hun wenkbrauwen laten bleachen, net als actrice Maisie Williams. Een gewaagd statement, maar is het ook iets om thuis te proberen? Redactrice Maaike deed de test.

Elke goede make-upartiest zal het beamen: wenkbrauwen kunnen je look naar een hoger niveau tillen. Dat is ook wat Kendall Jenner dacht, wellicht, toen ze werd uitgenodigd voor het Met Gala, want het topmodel verscheen op de rode loper met platinablonde, bijna onzichtbare, wenkbrauwen.

En Kendall Jenner was niet de enige. Ook model Precious Lee koos ervoor om haar wenkbrauwen een lichter kleurtje te geven, net als Maisie Williams. Het is trouwens al de tweede keer dat de actrice uit de reeks ‘Game of Thrones’ met bleached brows naar het Met Gala komt. Vorig jaar deed ze het ook al een keertje.

Volledig scherm Precious Lee op de rode loper van het Met Gala. © AFP

Volledig scherm Actrice Maisie Williams op het Met Gala. © Photo News

Ook op straat

Kortom, het is echt een trend voor sterren die willen opvallen op de rode loper. Maar de kans bestaat dat je binnenkort ook op straat zulke gebleekte wenkbrauwen ziet. Op sociale media als Instagram zie je namelijk een heleboel influencers die zich aan de ietwat bizarre hype wagen. En op TikTok vind je allerlei gebruikers die in video’s tonen hoe ze hun haartjes kleuren of bleken. De hashtag #bleachedeyebrows werd zelfs al meer dan 25,7 miljoen keer bekeken.

Best straf, want de voorbije jaren waren volle wenkbrauwen fel in de mode. Waar die plotse ommezwaai dan vandaan komt? Volgens professor mode-ontwerp Andrew Groves gaat het om een lang nazinderend effect van de pandemie. Aan The Guardian vertelt hij het volgende: “Door de plotse verplichting om mondmaskers te dragen, moesten we vooral spreken en uitdrukkingen overbrengen via onze ogen. Maandenlang zetten we onze ogen dan ook in de verf, met oogschaduw, eyeliner en een set prominente wenkbrauwen.”

Nu snakken we naar verandering en neigen we naar het tegenovergestelde. Op die manier verklaart de ‘dress doctor’ en de oprichtster van het Fashion Psychology Succes Dawnn Karen het succes. “We willen de focus niet meer leggen op onze ogen, maar op het volledige gezicht. Op de totale persoon.”

Fake it till you make it

Wil je het ook eens uittesten? Tof, maar don’t try this at home, want je wenkbrauwen bleachen houdt wat risico in. Donkere haartjes kunnen na een bleekbeurt plots oranje uitslaan, bijvoorbeeld. Je roept dus het best de hulp in van een schoonheidsspecialist.

Als je eerst benieuwd bent naar het resultaat kan je een trucje toepassen zodat je wél bleke wenkbrauwen hebt, maar er niet permanent aan rond moet lopen. De oplossing: breng een laagje concealer aan met behulp van een wenkbrauwborsteltje (dat je daarna niet meer gebruikt of flink kuist). Redactrice Maaike probeerde het als bruinharige uit. “Ik moest toch héél wat concealer aanbrengen om mijn donkerbruine wenkbrauwen te verbergen. Het resultaat oogt niet super natuurlijk: op de foto ziet het er beter uit dan in ’t echt. (lacht) Ondanks dat ik de concealer met een wenkbrauwborsteltje verspreidde, zag je de dikke laag nog steeds erbovenop liggen. Het is een goede tip om een beeld te krijgen of bleached eyebrows iets voor jou is, maar ik zou persoonlijk toch een bezoekje brengen aan de schoonheidsspecialist.”

Volledig scherm Redactrice Maaike testte het uit met concealer. © Rv

