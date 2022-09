Van kantoor naar café: deze 16 allround handtassen kan je echt overal dragen

Prijzen tussen 12,99 en 17,99 euro: de nieuwe lingerie en loungewear van Nederlands model Sylvie Meis voor ALDI

Vanaf morgen ligt er bij Aldi een exclusieve lijn in de rekken, ontworpen samen met presentatrice Sylvie Meis. Het is al de tweede keer dat het Nederlandse model in zee gaat met de budgetketen. Wat we mogen verwachten? Pastelkleurige lingerie en loungewear, aan de scherpe prijsjes die we van het Duitse merk gewend zijn.

12 augustus