Van 15 tot 250 euro: deze dupes van designertassen gaan nooit uit de mode

Strakkere huid zonder wallen voor 0 euro. ‘Cryothera­pie’ is grote hype in de beautywe­reld: werkt het echt?

Wie mooi wil zijn moet ... kou lijden? Als we sociale media en celebrity’s als Gwyneth Paltrow en Jennifer Aniston geloven, is cryotherapie dé manier om er elke dag jong en fris uit te zien. Iets simpel als een bak ijswater doet inderdaad vaak wonderen, zegt onze dermatoloog. Maar toch let je best om heel wat redenen op met skin icing en ice facials. “Ga niet met een ijsbal over je gezicht rollen.”