Vaak last van (dikke) wallen onder de ogen? Expert tipt 5 remedies. “Houd ook rekening met wat je eet”

Puffy eyes , vochtwallen of dikke ogen: de beruchte kussentjes kennen vele namen. Heb je er ’s ochtends vaak last van? Niet getreurd: er bestaan remedies voor en die zijn simpeler dan je denkt. Jetske Ultee, onderzoeksarts in de cosmetische dermatologie, geeft vijf concrete tips om komaf te maken met die wallen. “Ga na of de make-up of huidproducten die je gebruikt, geen irriterende ingrediënten bevatten.”

De één heeft een slecht genetisch lotje getrokken en heeft er van jongs af aan last van, maar vroeg of laat moeten de meesten onder ons eraan geloven. Naarmate we ouder worden, heeft ons lichaam namelijk steeds meer moeite om vocht af te drijven, vertelt Jetske Ultee, onderzoekarts in de cosmetische dermatologie.

En dat is precies wat je onder puffy eyes moet verstaan: een opeenstapeling van vocht onder de ogen. Al zijn de ene puffy eyes de andere niet. “Er is wel degelijk een verschil tussen sporadische gezwollen ogen — bijvoorbeeld na een brakke nacht of veel verdriet — of iemand die standaard opstaat met puffy eyes.”

Wat doe je eraan?

Ze komen in alle vormen en soorten: van relatief eenvoudige massagetools zoals een jaderoller of gua sha tot futuristisch uitziende bollen, gekke zuigcups of hoogtechnologische toestellen. Sommige oogcrèmes of concealers hebben een ingebouwde massageroller. De oogcontour masseren helpt wel degelijk, bevestigt Jetske Ultee.

Quote Door met je hoofd iets hoger te slapen dan normaal, zal het vocht niet in je wallen blijven hangen, maar naar beneden zakken. Jetske Ultee

“Vooral de gua sha, een soort platte steen in de vorm van een hart of soms een babyvoetje, en de jaderollers zijn heel populair. En als we het hebben over vochtwallen, dan zie ik daar wel wat in. Door de huid zachtjes van onder je ogen richting je jukbeenderen te masseren, help je het vocht af te voeren via de lymfebanen. Al werken je vingers ook prima.”

Bewaar je massagetool, serum of oogcrème eens in de koelkast. Koude kan vochtwallen immers verbeteren. Jetske Ultee: “De koele temperatuur zorgt voor vernauwing van de bloedvaatjes, wat de zwelling iets kan verminderen. En het geeft gewoon een heel fijn gevoel.”

Gebruik een extra kussen of rol een handdoek op die je onder je hoofdkussen stopt zodat je wat hoger ligt. Een handig trucje voor een belangrijke gelegenheid waarop je graag fris en fruitig voor de dag komt. “Door met je hoofd iets hoger te slapen dan normaal, zal het vocht niet in je wallen blijven hangen, maar naar beneden zakken.”

We horen het niet zo graag, maar als je het risico op puffy eyes tot een minimum wil beperken, laat je sommige lekkere dingen toch beter even staan. Jetske Ultee: “Houd extra goed rekening met wat je eet. Laat alcoholische drankjes voor wat ze zijn en probeer niet te veel zout binnen te krijgen. Zorg er daarnaast voor dat je genoeg water drinkt en voeg bananen, bonen, yoghurt en bladgroenten toe aan je voeding voor extra kalium.”

Blijf je ondanks alles maar wakker worden met gezwollen ogen? Kijk dan eens heel kritisch naar je make-up, make-upremover en huidverzorgingsproducten die je gebruikt, tipt Ultee nog. “Misschien bevatten ze toch wat irriterende ingrediënten zoals geurstoffen of zijn ze over de datum. Haal de producten waarover je twijfelt voor een paar dagen uit je routine. Gaat het beter met je ogen? Dan is het verstandig het product te vervangen door iets nieuws.”

