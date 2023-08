Ultrapopulaire UNIQLO-tas krijgt een update, speciaal voor de herfst: “Goedkoopste it-bag ooit”

Weinig verhullen­de lingerie­jurk­jes zijn een trend deze zomer: zo draag je ‘boudoir fashion’

Wie denkt dat lingerie en nachtjurken enkel binnen de slaapkamer horen, heeft het mis. Flirterige trend gespot in de straten deze zomer: ‘boudoir fashion’. Doorzichtige niemendalletjes, satijnen stofjes en véél kant zijn in overvloed te vinden bij luxemerken, in vintagewinkels en ketens. Of waarom niet gewoon in je slaapkleedje naar buiten gaan?